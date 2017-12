Maailma börsidel oli uskumatult hea aasta

Maailma aktsiaturgude liikumist peegeldav FTSE All-World indeks kerkis 2017. aastal 22 protsenti, mis on suurim aastane tõus alates 2009. aastast ning paremuselt neljas alates 1993. aastast, mil indeksit hakati arvutama, kirjutab Financial Times.

Ehkki USA aktsiaturud läksid kauplemisaasta viimasel tunnil järsku langusesse, tegi sealne tuntuim aktsiaindeks, Dow Jonesi tööstuskeskmine, aasta kokkuvõttes 25-protsendilise tõusu.

Wall Streeti analüütikud ennustavad head börsiaastat ka 2018. aastaks. Ettevõtetelt oodatakse kasumite kahekohalist protsentuaalset kasvu ning USA aktsiaindeksile seitsmeprotsendilist tõusu.

«Arvan, et aktsiad liikusid suurepäraselt ning ma arvan, et see jätkub ka 2018. aastal,» ütles majanduslehele investeerimisfirma Hilltop Securities peastrateeg Mark Grant.

Möödunud aasta oli tehnoloogiaettevõtete aasta – Amazoni aktsia kerkis 58, Apple’i aktsia 48, Microsofti aktsia 38 ja Google’i emafirma Alphabeti aktsia 33 protsenti.

Hiina internetihiiu Alibaba aktsia kallines New Yorgi börsil aastaga pea kaks korda.

Globaalse aktsiaralli eesotsas olidki USA, Euroopa ja Aasia turud. Jaapani börsiindeks Nikkei 225 kerkis viiendat järjestikkust aastat ja Hongkongi börsiindeks Hang Seng kerkis koguni 36 protsenti.

«Globaalne majanduskasv on jätkuvalt tugev ning laiapõhjaline, mida veavad tööstussektor ja investeeringud,» kirjutas klientidele Citigroupi peaökonomist Willem Buiter. Panga analüütikud tõstsid 2018. aasta globaalse majanduskasvu prognoosi 3,4 protsendile.

Londini börsi indeks FTSE 100 kerkis 2017. aastal peaaegu viis protsenti lõpetades aasta värskel rekordkõrgusel. Dollarites arvestatuna kosus indeks koguni 17 protsenti.

Finnairi aktsia kerkis üle kolme korra

Hea aasta oli ka põhjanaabrite aktsiaturule, kus aktsiate hinnad kerkisid keskmiselt seitse protsenti. Lisaks maksid paljud Soome börsiettevõtted kopsakaid dividende.

Helsingi börsi kuningas oli Finnair, mille aktsia hind hüppas üle kolme korra – 219 protsenti. Lennufirma aktsia kerkis tasapisi ülespoole kogu aasta, sest üks hea uudis järgnes pidevalt teisele, kirjutab Helsingin Sanomat. Veel suvel paistis, et ettevõtte kasum kasvab kaks korda, nüüd tundub, et see kasvab koguni kolm korda.

Oodatust paremate majandustulemustega üllatas ka kütusefirma Neste, mille aktsia hind hüppas aastaga 50 protsenti.

Võimsalt kasvasid ka meediakontsernide Alma Media ja Sanoma aktsiad, mis kerkisid vastavalt 40 ja 30 protsenti.

Soome väikeaktsionäride lemmikaktsia Nokia valmistas pettumuse, sest selle hind langes teist aastat järjest. Nokia 200 000 kodumajapidamist muutusid vaesemaks, sest Nokia aktsia langes sel aastal 15 protsenti.

Soome väikeaktsionäride hulgas populaarsuselt teine, Elisa aktsia, kallines aastaga seitse ja kolmas, Fortumi aktsia, 11 protsenti.