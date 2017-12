Kütusemüüjad: aasta esimestel päevadel ei tohiks bensiini hind veel tõusta

Alexela Grupi juhatuse liige Alan Vaht ütles ERRile, et kui rääkida kütuseturust suuremas pildis, tuginedes mujal maailmas toimuvatele muutustele, on praegu teadaoleva info alusel tõenäoline, et aastavahetusel hinnad langevad ja saavutavad oma madalpunkti 2. jaanuari hommikul. «Me ei saa teha sada protsenti vettpidavaid prognoose, küll aga saame tänaste hindade järgi rehkendada, millised hinnad saaksid tänaste hindade alusel uuel nädalal olema, sest tänased hinnad on aluseks 2. jaanuari hindadele,» selgitas Vaht.

Kütusemüüjate hinnangul tähendab 1. jaanuarist rakenduv kümme protsenti kõrgem bensiini aktsiisimäär praeguse kütusehinna baasil arvutatuna tarbijatele ligi kuue sendi suurust hinnatõusu. Nii Circle K turundusjuht Diana Veigel kui Neste Eesti turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste ütlesid, et kuna tanklates on mõningane kütusevaru, ei tõuse hind mitte uue aasta esimestel päevadel, vaid tõenäoliselt jaanuarikuu esimesel-teisel nädalal.