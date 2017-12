Enamus Venemaa töötajaid seisab ebakindlal pinnal

„Mõnel juhul on nii, et tööhõive näib standartne, kuid töötaja ise pole täiesti veendunud homses päevas ja oma positsiooni ning töötasu püsimises. Ta on vallandamise vastu väga nõrgalt kaitstud ja tema tööalaste õiguste kaitsmise võimalused on väga piiratud,“ rääkis majandusülikooli esindaja Vadim Kvatšev.

Sellisel juhul on Kvatševi sõnul tegemist ebakindla hõivega, sest töötaja sotsiaalmajanduslik seisund pole kindel.

Venemaal tekkivad sarnaselt teiste riikidega ebatraditsioonilised tööhõive vormid, mis ei lange tavapärase arusaamaga kokku. Nende puhul puudub kindel töökorraldus, arusaam töö kestvusest, puhkusest ja teistest töökoodeksis kirjeldatud õigustest. Nn uued töökohad sunnivad inimesi võtma riske, loobudes kindlast töögraafikust, puhkustest, sotsiaalsest paketist selleks, et teenida suuremat sissetulekut.

Teadlased jõudsid rahvusvahelise tööorganisatsiooni kriteeriumide järgi läbi viidud uuringuga järeldusele, et ebastabiilsetes oludes töötab 80 protsenti Venemaa elanikest ehk peaaegu kogu majanduslikult aktiivne osa elanikkonnast.

Internetis läbi viidud uuringus rääkisid küsiteletud madalast palgast, ainelise olukorra ebakindlusest, ületöötamisest, täisväärtuslike töölepingute puudumisest ja teistest probleemidest.