Mida teha, kui võidad lotoga sadu miljoneid?

«Kõigepealt hinga sügavalt sisse,» soovitab Pagliarini. Seda selleks, et rahuneda, sest kui oleme stressis, ei tööta meie aju nii nagu peaks ning meie otsused pole eriti läbimõeldud.

Järgmisena on Pagliarini sõnul tark helistada lotofirmasse, et oma võidupilet selgelt ära tuvastada. «Ma väga tugevalt soovitan ka teha pilti või videot endast koos võidupiletiga, » ütles Pagliarini. Seda selleks, et mitmel viisil kindlustada tõestus, et võitnud pilet kuulub tõepoolest just sulle.

Ja viimasena tuleb koostada finantsplaan, mida rahaga teha. Pagliarini soovitab seda mitte teha üksinda, vaid kaasata ka jurist, maksunõustaja ja finantsnõustaja. «Selline meeskond aitab sul teha tarku otsuseid, » märkis Pagliarini, lisades, et need inimesed oskavad anda ka nõu, kuidas meediaga suhelda ja kuidas end kaitsta inimeste eest, kes tulevad raha küsima.

Teatavasti lõpetab suur osa lotovõitjatest nii, et on kogu raha kes teab mille peale laiaks löönud. Pagliarini sõnul on suur roll selle vältimiseks vastutuse võtmises. «Omaniku mentaliteet on see, mis loob vahe sisse, » ütles ta.