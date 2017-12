Novembris said enim taastuvenergia toetust Fortumi osalusega firmad

Fortum Eesti AS ning Anne Soojus AS said taastuvenergia toetust ligi 1,7 miljonit eurot. Suuremad taastuvenergia toetuse saajad olid veel Enefit Taastuvenergia OÜ ligi 1,5 miljoni euroga, Utilitas Tallinna Elektrijaam OÜ 1,4 miljoni euroga ning Nelja Energia kontserni kuuluvad ettevõtted, mis said kokku ligi 1,1 miljoni euro eest taastuvenergia toetust, selgub Eleringi riigiabi toetusesaajate nimekirjast.

Tõhusa koostootmise toetust said veel Enefit Taastuvenergia OÜ 174 700 eurot ja Utilitas Tallinna Elektrijaam 53 800 eurot.

Kokku maksis Elering novembris taastuvenergia toetuseks välja ligi 7,3 miljonit eurot ja tõhusa koostootmise toetuseks 315 400 eurot.

11 kuu kokkuvõttes on Elering maksnud taastuvenergia toetust 66,2 miljonit eurot ja koostootmise toetust üle 2,9 miljoni euro.

Tänavusel aastal plaanib Elering maksta taastuvenergia toetust kokku 76,7 miljonit eurot.

Taastuvenergiast ja tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia toetuse puhul on tegemist riigiabiga.

Fortum Eesti AS kuulub Soome ettevõttele Fortum Power and Heat OY. Anne Soojus AS kuulub ettevõttele Fortum Tartu AS, millest 60 protsenti kuulub Soome Fortum Power and Heat OY-le ning 40 protsenti eestlastest omanikega ettevõttele Giga AS.

Enefit Taastuvenergia OÜ on riigifirmale Eesti Energia AS kuuluv ettevõte.

Nelja Energia on Põhjamaade ja Eesti kapitalil baseeruv Baltimaade suurim tuuleenergia tootja ja arendaja.

Kontserni kuuluvad taastuvenergia toetust saavad ettevõtted on VV Tuulepargid OÜ, OÜ Vinni Biogaas, OÜ Oisu Biogaas, OÜ Aseriaru Tuulepark, Hanila Tuulepargid OÜ ning OÜ Pakri Tuulepargid.

OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam on Tallinnas soojust ja elektrit tootev ettevõte, mis kuulub AS Utilitas Eesti kontserni.