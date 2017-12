Pensionisüsteemi looja: teise sambasse lisamaksete tegemisel on jumet

Kitt ütles kolmapäeval Postimehes ilmunud intervjuus, et kohustusliku teise pensionisamba lõpetamise asemel peaks hoopis seda paindlikumaks muutma ning lubama sinna lisamakseid teha.

Leppik sõnas Kiti ideed kommenteerides, et üheltpoolt ei ole see sugugi mõeldamatu, sest teatavat paindlikkust on süsteemis olnud ka varasematel aastatel, vahendab ERR.

Ta viitas aastatele 2014–2017, kui soovijad võisid panna teise sambasse üldise maksemäära ehk kahe protsendi asemel kolm protsenti, et korvata varasemat perioodi, kus maksed olid peatatud.

«Süsteem iseenesest on juba tulnud toime sellise olukorraga, kus inimesed teevad sissemakseid eri määraga. Nii et põhimõtteliselt on see võimalik,» tõdes ta.

Süsteemi kasuks võiks tema sõnul rääkida argument, et kui kolmanda samba asemel saaks teha sissemakseid teise sambasse, oleks see mõnes mõttes mugavam, sest inimestel poleks vajadust mitmesse fondi oma sissemakseid teha.

Pikemalt loe ERRist.