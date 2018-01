Kuidas näha läbi kolleegi, kes su jalgealust õõnestab?

Selleks, et sedasorti ussitajatele piisavalt kiiresti jälile saada ja midagi ette võtta, toome ära mõned olulised märgid, kuidas oma jalgealuse õõnestaja ära tunda.

1. Ta mõjub erakordselt võistlevana

Teatav pidev omavaheline võistlus on isegi hea, aga kui kolleeg tahab kogu hingest, et teised läbi kukuksid, on midagi mäda.

2. Ta on manipuleeriv

Kui kolleeg aegajalt hoiatab sind ülemuse halva tuju eest, on see normaalne. Kui ta aga pidevalt tuleb sinu laua juurde mingite negatiivsete uudistega, siis võib ta midagi muud plaanis olla.

3. Ta räägib väga palju taga

Natuke räägib igaüks oma kolleege taga ja tihtipeale on see infovahetuse mõttes isegi kasulik. Kui aga üks kolleeg jagab pidevalt veidi räpaseid lugusid töökaaslastest, võid olla kindel, et sama teeb ta ka sinu suhtes.

4. Ta räägib sind taga

Nagu just eespool öeldud, kes räägib teisi taga, räägib ka sind. Kas iga imelik lugu, mida enda kohta kuuled, viib lõpuks ühe inimeseni kontoris? Kui see on nii, siis võib see kolleeg tegeleda teadlikult sinu maine kahjustamisega.

5. Ta ehib end sinu sulgedega

See on väga oluline ohumärk. Kui sinu kolleeg võtab pidevalt osa sinu projektide edust endale, tuleb sul sekkuda ja võib-olla ka mõni juht kaasata.

6. Ta üritab end näidata sinust asjatundlikumana

Kas mõni kolleeg üritab end esitleda parema spetsialistina kui sina kuigi teil on ühesugune ettevalmistus? Kas ta sekkub projektidesse, mida sina juhid? Need on põhjused tema suhtes kahtlustavaks muutumiseks.

7. Sina pole ainus

Pahatihti ei õõnestata ainult sinu jalgealust. Selliste kalduvustega kolleegil kipub olema mitu ohvrit.