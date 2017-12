Saksa konkurentsiamet laidab Lufthansa hinnatõusu õigustust

Saksa konkurentsiametil on käsil uurimine seoses kaebustega, et Lufthansa hinnad kasvasid mõndadel marsruutidel hüppeliselt pärast pankrotistunud Air Berlini lendude lõppemist oktoobris. Lufthansa on süüdistusi eitanud ning teatanud, et hinnatõus tulenes automatiseeritud broneerimissüsteemist, mis vastas vaid nõudluse kasvule pärast Air Berlini tegutsemise lõppu.

Usutluses väljaandele Seuddeutsche Zeitung, ütles konkurentsiameti juht Andreas Mundt aga, et säärane õigustus ei päde.

«See on täiesti kõrvaline. Need algoritmid pole kirjutatud jumala poolt taevas,» ütles ta. "Ettevõtted ei saa algoritmide taha peituda.

Saksa meedia on kajastanud, et lennundustööstuse ekspertide hinnangul on Lufthansa hinnad mõndadel marsruutidel kasvanud 30 protsenti. Lennufirma on aga korduvalt eitanud dominantse turupositsiooni ära kasutamist ja lubanud populaarsetel marsruutidel istekohtade arvu suurendada.

Lufthansa teatel pole piletihindu Euroopas ega Saksamaal juba üle aasta tõstetud, kuid Air Berlini turult kadumine suurendas nõudlust ja viis lendude kiirema täitumiseni. «Seega võib juhtuda, et viimasel minutil broneerides on saadaval ainult võrdlemisi kallimad hinnaklassid,» teatas lennufirma.