Õllemüügi osakaal Läti piiril lööb euroliidu piirikaubanduses rekordeid

Eesti õlletootjate täpsed tänavused tootmismahud ja ka müügijaotus koduturul ning piirikaubanduses selguvad jaanuaris, kuid juba 11 kuu andmetele tuginedes on õlletootjate sõnul võimalik välja tuua trend, et 2016. aastal alanud ja tänavu väga kiirelt kasvanud piirikaubanduse mõju on tootmis- ja müügimahtude seisukohalt lühiajalises perspektiivis nende vaatevinklist positiivne, vahendab ERR.

«Novembris tegime 40 protsenti meie Eesti müügist Läti piiril. See on kindlasti absoluutne Euroopa Liidu piirikaubanduse rekord, ükski teine riik ei müü nii palju naaberriigi kaudu oma rahvale õlut,» ütles A. Le Coqi õlletehase juhatuse liige Tarmo Noop ERRile Olvi grupi Eesti ja Läti tehaste ehk A. Le Coqi ja Cesu Aluse piirimüügi osakaalu kommenteerides.

«Senist rekordit hoidis Taani-Saksa piir, kus kunagi taanlased ostsid Saksamaalt ligi 40 protsenti õllest, praegu on see ligi kolmandik,» lisas Noop.