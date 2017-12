LHV pensionifondid pani 5 miljonit eurot Bigbanki võlakirjadesse

Bigbanki visioon on saada enim soovitatud digitaalsete finantsteenuste pakkujaks kõigis oma tegevusriikides.

«Oleme suunanud oma teenused madalama krediidiriskiga klientidele ning langetanud oluliselt oma laenutoodete intressimäärasid. Selle tulemusena on õnnestunud panga poolt väljastavate laenude mahtu järk-järgult kasvatada ning laenuportfelli kvaliteeti oluliselt parandada. Allutatud võlakirjad toetavad põhitegevuse laiendamist, kuna on arvestatavad ka teise taseme omavahenditena,» lisas Bigbanki juhatuse esimees Sven Raba.

LHV portfellihaldur Romet Enok tõi välja, et investeeringuga Bigbank AS-i võlakirjadesse kasvas tänavune LHV pensionifondide Eestiga seotud investeerimisotsuste maht 170 miljoni euroni. «Lõppeva aasta jooksul oleme soetanud viie Baltikumi panga võlakirju ja usun, et ka järgmisel aastal jätkame kohaliku võlakirjaturu arendamisega. Bigbanki investeeringu puhul väärib märkimist, et kaasatud kapital toetab finantsteenuste eksporti Eestist.

Võlakirju teevad atraktiivseks omakapitali suur osakaal, ettevõtte muutunud fookus ja rahvusvaheline haare. Pensionivarale pakub investeering kõrgemat oodatavat tootlust kui rahvusvahelised võlakirjaturud,» lisas Enok.