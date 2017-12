Kuidas tuleb pensionäril uuest aastast oma tulu arvestada?

Jah, töötav pensionär saab esitada maksuvaba tulu avalduse nii Sotsiaalkindlustusametile kui tööandjale. Kummalgi avaldusel tuleb märkida sellisel juhul ka summa, milles maksuvabastust arvestada soovitakse.

Olen töötav pensionär. Neto töötasu on 670 eurot ja neto pension 600 eurot Kas pean mingi avalduse tegema või ei.

Teil on oluline jälgida, et olete maksuvaba tulu arvestamise avalduse esitanud, kas ainult tööandjale või Sotsiaalkindlustusametile. Ehk teie puhul on oluline, et maksuvaba tulu ei arvestaks mõlemad väljamakse tegijad. Kui te olete esitanud ainult ühe avalduse, siis on kõik korras.

Olen 79.a pensionär ning minu käesoleva aasta bruto pension on 559,76 eur, neto 531,01eur. Peale selle olen oma pikaajalise tööga säästnud ja investeerinud vanaduse kindlustamiseks mitmesse börsi ettevõtesse ja saanud ka dividende, mis olid väikeinvestorile maksuvabad, sest tulumaksu maksis ju börsifirma? Küsimused: 1.Milline on minu järgmise aasta bruto-ja netopension 500 eur maksuvabastuse korral? 2. Kui palju ma võin saada dividende, kui need tõesti kahekordselt maksustatakse või muid tulusid eesmärgiga, et minu aastast tulu ei lisamaksustataks?

Dividende ei maksustata kahekordselt. Te võite lisaks pensionile, mis on brutosummas 6717,12 eurot aastas, saada veel dividende 7682,88 eurot aastas. Sel juhul on teie aastatulu kokku 14 400 eurot ja teile kohaldub maksuvaba tulu 6000 eurot aastas. Kui dividendide summa on suurem, siis maksuvaba tulu summa väheneb.

Olen töötav pensionär. Kuidas ma peaksin käituma tulumaksu arvestuse juures?

Te peate üle vaatama, kas ja kellele te olete esitanud maksuvaba tulu avalduse. Oluline on, et te olete esitanud ainul ühe maksuvaba tulu arvestamise avalduse, kui kas pension või töötasu on üle 500 euro.

Töötaval pensionäril on õigus esitada maksuvaba tulu avaldus kas:

* üksnes tööandjale, siis kuulub pension esimesest eurost tulumaksustamisele

* üksnes sotsiaalkindlustusametile, siis kuulub töötasu esimesest eurost tulumaksustamisele

* tööandjale ja sotsiaalkindlustusametile.

Maksuvaba tulu avaldust esitades peab töötav pensionär kokku arvestama enda kogutulu (pension+töötasu), siis saab ta teada, millises summas maksuvabastusele tal õigus on.

Kui töötava pensionäri kogutulu (pension+töötasu) on alla 1200 euro ja ta täna juba arvestab maksuvaba tulu pensionilt ja soovib, et nii oleks see ka edaspidi. Siis ta uut avaldust Sotsiaalkindlustusametile esitama ei pea. Varem esitatud avalduse alusel arvestab Sotsiaalkindlustusamet 500-eurose maksuvabastusega pensionilt automaatselt.

Kuidas käituda pensionärist FIE-l maksuvaba miinimumi taotlemisel?

Te peate arvestama oma ettevõtlustulude suurusega ja selle põhjal otsustama, kas Sotsiaalkindlustusamet võib teie pensionile igakuiselt maksuvaba tulu kohaldada või mitte. Kui teie ettevõtlustulu on piisavalt suur ja teil ei ole aasta kokkuvõttes enam õigus maksuvabale tulule, siis on otstarbekam pensionile aasta sees igakuiselt maksuvaba tulu mitte kohaldada. Rohkem infot töötava pensionäri maksuvaba tulu osas saab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Kas tuludeklaratsioon tuleb esitada sellel pensionäril, kes saab pensioni I ja III sambast ( tähtajalised maksed, mis on maksustatud 10% tulumaksuga), kelle sissetulek mõlemast sambast kokku jääb alla 1200 euro kuus ja kelle I samba väljamakselt on maksuvaba tulu maksimaalmääras arvestatud.

Kui sissetulek mõlemas sambast jääb alla 1200 euro ja maksuvaba tulu on kasutatud 500 euro ulatuses, siis on igakuine maksuarvestus õige ja ei pea enam tuludeklaratsiooni esitama.

Kas pensionärid saavad ka nagu töötajadki igakuiselt sotsiaalkindlustusametit teavitades oma maksuvaba tulu suurust muuta?

Jah, saavad.

Kui on mittetöötav pensionär, kellele vanaduspensionile lisandub tuludena ka pangahoiuse intress. Tänase seisuga 0,1% aastas, kuid 5000 eurose „kirsturahaga“ pangakontole laekub 5 eurot, mis maksustatakse 20%-ga. Kas see inimene peab koostama tuludeklaratsiooni? Millised on sanktsioonid neile, kes sellises olukorras deklaratsiooni ei esitata?

Pangahoiuse intressilt peab tulumaksu juba pank kinni ja kui kõik muud tulud on aasta jooksul juba korrektselt arvestatud, siis tegelikult tuludeklaratsiooni esitama ei peagi.