Postimaja kaubanduskeskus saab 34,4 miljoni euro eest uue omaniku

Fondi jaoks on tehinguga seotud olulisteks strateegilisteks kaalutlusteks sünergia võimalus, mis tuleneb Postimaja kinnistu asukohast kõrvuti Coca-Cola Plaza kinnistuga, mis juba kuulub Fondi portfelli, ning Tallinna Peatänava projektist, teatas Baltic Horizon börsile.

Selle sünergia saavutamiseks ning arhitektuurilise lahenduse välja töötamiseks on partneriks valitud arhitektuuribüroo HG Arhitektuur OÜ koos oma tööga Rotermann Passage. Kavandatav lahendus hõlmab uut väliskujundust, suurendab väljarenditavat pinda ja on suunatud funktsionaalsuse parandamisele kahe hoone vahele jääva ala ja Rotermanni kvartali suhtes.

Tehingu lõpuleviimisel makstav kogu ostuhind on ümmardatult 34,4 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks ja millest ligikaudu 30,8 miljonit eurot on fondivalitseja näinud ette hinnana Postimaja olemasoleva rahavoo eest ning 3,6 miljonit eurot kui tasu potentsiaalse laienduse võimaliku tulevase rahavoo eest.

Oodatava olemasoleva rahavoo omandamise ligikaudne tootlus on 6 protsenti, kogu ostuhinna ligikaudseks tootluseks on 5,4 protsenti. Postimaja kogu väljarenditav pind on praegu 9141 ruutmeetrit. Ankurrentnikeks on Rimi, H&M, New Yorker, Eesti Post ja Myfitness.

Tehingu lõpuleviimise eelduseks on koondumise loa saamine Eesti konkurentsiametilt.

Postimaja on senini kuulunud Rootsi päritolu kinnisvarakontserni Claesson & Anderzén AB-le kuulunud osaühingule Letona Properties. Rootsi kontsern on hoonele uut omanikku otsinud vähemalt käesoleva aasta algusest. Näiteks Postimees kirjutas veebruari alguses, et hoone on umbes 30 miljoni euroga müügis.

Hoonest oli ka enda sõnul huvitatud Urmas Sõõrumaa, kes arendab selle läheduses Rotermanni kvartalit.

Postimaja on aastaid olnud üks Tallinna tunnushooneid. Valmis see 1980. aasta suveolümpiamängudeks ning kogus juba esialgsel avamisel kuulsust oma toona enneolematu liikuva trepi ehk eskalaatoriga. Hoone oli varem Eesti Posti peakontor.

Postimaja ostis Rootsi Claesson & Anderzén AB 2010. aastal Eesti Postilt 8 miljoni euro eest. Ettevõte ehitas hoone 2013. aasta sügiseks kapitaalselt ümber ostukeskuseks.

Osana tehingust on Müüjaga samasse gruppi kuuluv Rootsis registreeritud äriühing CAi Estland AB nõustunud märkima Fondi osakuid 2,4 miljoni euro ulatuses. Sellega seoses on fondivalitseja võtnud kohustuse korraldada teatud hulga Baltic Horizon Fondi osakute emiteerimine mitteavaliku suunatud pakkumisena.

Emiteeritavate uute osakute koguarv võrdub märkimissumma jagatuna viimase Baltic Horizon Fondi osaku puhasväärtusega tehingu lõpule viimisele eelneva kuu lõpu seisuga. Uute osakute emiteerimine ja noteerimine toimub eelduslikult vahetult pärast tehingu lõpule viimist.

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Nii Fondi kui ka Fondivalitseja üle teostab järelevalvet finantsinspektsioon.