Pildid: teemaksu nõudvad sildid on Eesti-Läti piiril juba üleval

Eestis varem nägemata veoautode teekasutustasu võib raskema ja saastavama reka omanikule maksma minna kuni 1300 eurot aastas.

Eesti transpordiettevõtted on ähvardanud, et veoautode teemaks tuleb kinni maksta viimaks meil kõigil, kuna kallimaks võib minna kaup, mida autodega veetakse.

Mujal Euroopas on maanteemaks üsna levinud. Teemaksu kehtestamist kaitses majandusminister Kadri Simson (KE) sellega, et meie raskeveokite omanikud maksavad välismaal teetasu, aidates nii teiste riikide maanteid üleval pidada. Samas välismaa vedajad meie teede kasutamise eest ei maksa. Seda tahabki riik muuta.

Kummatigi lööb Eesti teekasutustasu just Eesti vedajaid ja transpordifirmasid. Näiteks on ligi 50 veoautoga Mullo Transport ASi omanik Jaak Mullo Postimehele öelnud, et tema firmal tuleb uut maksu tasuda aastas kuni 60 000 eurot. Kuigi rahvusvahelise vedajana on ta teemaksuga harjunud, häiris teda enim see, et Eesti riik võtab samal ajal ka raskeveokimaksu, mida korjatakse üle 12-tonnistelt veokitelt.

