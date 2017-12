Putin püüab uute sanktsioonide hirmus rikkurite raha Venemaale tagasi meelitada

«Inimesed peaksid tundma ennast turvaliselt ja mugavalt ning sellega ei tohiks kaasneda mingeid lisakulusid,» rääkis Putin sel nädalal kavast, mille kohaselt ei nõuta neilt, kes rahavarud Venemaale tagasi toovad, täiendavaid makse, vahendab Bloomberg.

Sarnane kava lasti käiku ka 2014.aastal Ukraina kriisi teravaimal hetkel, kui nafta hinnad langesid ja Venemaa majanduskasv peatus. Samal ajal kehtestati riigi vastu ka majandussanktsioonid.

Toonane poolteist aastat kestnud programm ei olnud aga nii edukas kui loodeti. Erinevalt varasemast on nüüd aga kavas riiki tagasi toodud rahalt mitte küsida 13-protsendi suurust tulumaksu.

Pärast Ukraina kriisi, kui USA ja Euroopa Liit venemaa vastu sanktsioonid kehtestasid, on Venemaa püüdnud teha muretut nägu. See on aga Bloombergi hinnangul muutumas.

Riigi valitsus ei ole välja öelnud oma hinnangut, kui palju raha riigi kodanikud välismaal hoiavad. USAs Massachusettsis tegutseva konjunktuuriinstituudi hinnangul on summa aga röögatu, koguni triljon dollarit või 840 miljardit eurot.

USA plaanib Venemaa riigiettevõtete ja oligarhide vastu uusi sanktsioone järgmise aasta esimeses pooles.