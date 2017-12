Bitcoin on pärast tormilisi jõule veidi rahunenud

Maailma tuntuim krüptoraha bitcoin kaotas möödunud nädala reedel pea kolmandiku oma väärtusest, langedes veidi alla 12 000 dollari. Järgmine hoop tabas krüptovaluutat selle nädala esmaspäeval, kui Iisraeli finantsregulaator lubas bitcoin’iga kauplevad ettevõtted börsilt välja visata ja bitcoin’iga kauplemist edaspidi rangemalt reguleerida, kirjutab Financial Times.

Kõigest hoolimata hakkas bitcoin’i väärtus teisipäeval järsult kasvama, ületades isegi 16 000 euro piiri. Kolmapäeval püsib hind 15 000 dollari lõpus. Paljud analüütikud on nimetanud bitcoin’i kõigi finantsmullide emaks, mis varem või hiljem õhku lendab. Seda peetakse väga riskantseks varaklassiks, kuna selle hind kõigub meeletult.

Bitcoin’i poolehoidjad hindavad aga krüptoraha võimalusi anonüümselt raha liigutada. Kuna kõikumised on tohutud, tõmbab see ligi palju spekulante, kes haistavad hõlptulu teenimist. Kindlust annab aga see, et krüptomünte on maailmas piiratud hulk – 21 miljonit tükki – mistõttu ei ole seda võimalik juurde trükkida ja seeläbi hinda langetada.

Bitcoin’i hind on 2017. aasta algusest kasvanud umbes 15 korda. Hinnatipu saavutas krüptoraha detsembri keskel, mil ühe bitcoin’i hind küündis 19 666 dollarini.

Krüptovaluuta on vääring, mille puhul tavaliselt pankade poolt pakutud usaldusteenus ja turvalisus raha vastu, on tagatud krüptograafiaga ehk matemaatikaga. See tähendab, et kõik tehingud, olgu selleks müük, ost või ülekanne, on krüptograafiliselt turvatud ja seda krüpteeringut on sisuliselt võimatu lahti murda. Sama meetodiga on tagatud ka raha loome eri krüptovaluutade puhul.