Norra mööblitootja ehitab kuni 2 miljoni eest Läänemaale tootmishoone

Uue tootmishoone ehitamisega kolitakse kogu mööbli tootmine Haapsalu külje alla Pullapääle, praegu asub osa tootmisest ka Tallinnas. «See tähendab, et siia tuleb umbes kümme töökohta juurde,» ütles Helland Baltic üks omanikke Joakim Helland, praegu on töötajaid 61.

«See investeering tõstab oluliselt meie tootmisvõimekust. Kui uus hoone on valmis ja ka uued seadmed tööle pandud, oleme võimelised toodangut antma 11-12 miljoni euro eest aastas,» ütles Helland.

Tema sõnul on ettevõtte käive tänavu kasvanud möödunud aastaga võrreldes 22 protsenti ning selle aasta käive peaks kokku tulema 5,8 miljonit eurot.

«Meil on olnud mitu suurt projekti Norras ja paar väga suurt projekti Rootsis. Üks neist on näiteks Karolinska ülikooli haigla Stockholmis, mis on üks meie kaasaegsemaid haiglaid kogu Euroopas. Meil õnnestus nende mööblihankel võita oma suurimat konkurenti Rootsis ja see on väga hea saavutus,» märkis Helland.

Helland Möbler AS ostis Rootsi ettevõttele AS Hapval kuulunud mööblitööstuse 2015. aastal. Helland Møbler AS tegutseb lepingulisel mööbliturul, mis tähendab, et tehakse tellimustöid. Ettevõte asutati 1947. aastal ja selle toodang on mõeldud avalikule sektorile.