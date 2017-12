Tõniste: olen suutnud valitsust õigemale rajale aidata

Minu esialgne ettepanek ja soov oli see, et jätame uue aasta alguse aktsiisitõusu ära ja langetame edasisi aktsiistõuse poole võrra. Et tõuseksid kümne protsendi asemel viis protsenti.

Jälgida tuleb ka seda, et alkohol ei läheks inimestele odavamaks. Aga mis aktsiisidega saab, sõltub järgmise aasta esimeste kuude laekumisest.

-Teil endalgi on alkoholi hulgimüügifirma. Kas müüte ka Läti piirikauplustesse?

Kui sa niimoodi küsid, siis ma ei teagi. See on hea küsimus. Müüme alkoholi küll Tallinna sadamakauplustele, näiteks Superalkole, mis tegutseb ka Lätis. Iseenesest vein ei ole ju piirikaubanduse põhikaup. Aga kas müüme ka piiripoodidesse, ega ma täpselt ei teagi. Pean selle järele uurima.

-Räägime teistest ripakil olevatest maksudest ka. Mis saab suhkrumaksust, pakendiaktsiisist? Lendavad välja?

Ma arvan küll. Mina ei näe, et praegune koalitsioon seda teeb.

-Majandus kasvab nii hästi, et polegi uusi makse vaja?

Jah, täpselt.

-Aga on veel midagi, mille pärast mõru maitse suhu on jäänud?

Mõru maitse tekib siis, kui vaatame eelarvet. Kuigi mul õnnestus 2018. aasta eelarve puudujääki poole võrra vähendada ja see ongi laias laastus tasakaalus, on sel küljes negatiivne märk, et oleme kõvas miinuses. See ei ole õige. Meie riigivõlg väheneb, me maksame laene tagasi. Tegelikult on riigi rahandusega kõik väga hästi.

Nüüd hakkan töötama selle nimel, et 2019. aasta eelarve oleks juba täiesti tasakaalus. Kui praegu on planeeritud sinna 0,25-protsendine puudujääk, siis minu eesmärk on see kaotada. See annaks väga hea sõnumi. Muidu arvatakse, et praegune valitsus ainult kulutab ja teised teenivad. Me peame sellest märgist lahti saama.

-See ei ole ju ainult märk, te oletegi puudujäägi tekitanud. Kui opositsioon kõrvale jätta, siis on teid selle eest kõige rohkem kritiseerinud Eesti Pank.

Asi oli ka selles, et kui Jüri Ratase valitsus oma plaanid tegi, ei kasvanud majandus nii hästi. Seetõttu tuli neil puudujääk tekitada, et oma lubadused kinni maksta. Nüüd, kui majandus on kasvama hakanud, pole seda vaja.

Minu arust näeb Eesti Pank ohte riiklikes investeeringutes teedesse, hoonetesse. Samas on see natuke uskumatu jutt, isegi müüt, et valitsus kütab niigi kuuma majandusse ainult raha juurde. Taristu investeeringud jaotuvad mitme aasta peale ja järgmise aasta lõikes on strateegilistest investeeringutest see vaid paarkümmend miljonit.

Asi on selles, et meil on praegu Euroopa Liidu raha taga. Me ei saa öelda, et ärme võta Euroopast raha vastu. Neli aastat oli ehitussektor languses ja nüüd hakkas kasvama. Aga siis, kui languses oli, ei teinud riik mitte midagi. Need, kes toona midagi ei teinud ja nüüd kritiseerivad, peaks peeglisse vaatama.

FOTO: Konstantin Sednev/Eesti meedia / Scanpix Baltics

-Kas koalitsiooni kõige kallim ja olulisim otsus, maksuvaba tulu tõus 500 euroni, on teie arust hea ja arusaadav süsteem?