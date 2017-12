Eesti inimeste laenukoormus kasvas tänavu uljalt

Ettevõtetele anti uusi laene ja nendega sõlmiti liisingulepinguid novembris viimaste aastate suurimas mahus, kirjutab Eesti Panga ökonomist Mari Tamm.

Sel aastal on ettevõtete investeeringud kasvanud, seega on ettevõtete laenunõudluse suurenemine ootuspärane. Uusi pikaajalisi laene andsid Eestis tegutsevad pangad ettevõtetele summas 380 miljonit eurot. Suur osa sellest läks kinnisvara- (39 protsenti) ning veondus- ja laondusettevõtetele (32 protsenti). Samas laenasid ka enamuse teiste tegevusalade ettevõtted novembris aastataguse ajaga võrreldes mõnevõrra suuremas mahus.

Ettevõtete pangalaenude portfell aasta võrdluses aga kahanes, kuna augustis ja septembris suunas üks pank osa oma laenudest välismaise emapanga portfelli. Selleta oleks ettevõtete laenu- ja liisinguportfelli kasv olnud aasta võrdluses viimasel neljal kuul keskmiselt 6 protsenti.

Eluasemelaenuportfell kasvas novembris sarnaselt eelmistele kuudele kiiresti, aasta võrdluses 6,7 protsenti. Majapidamiste laenunõudlust toetab sissetulekute kiire kasv ja viimaste aastate suurim kindlustunne tuleviku suhtes. Uusi eluasemelaene anti välja 101 miljoni euro väärtuses, mis on 9 protsenti rohkem kui samal ajal aasta tagasi.

Autoliisingu portfell kasvas jätkuvalt kiiresti, neljandat kuud järjest aasta võrdluses 15 protsenti. Nõudlus arveldus- ja krediitkaardilaenude järele püsib sissetulekute suhteliselt kiire kasvu taustal mõõdukas ja nende portfell kasvas sarnaselt oktoobrile ka novembris 3 protsenti.

Uute laenude keskmised intressimäärad püsisid madalad. Ettevõtete laenuturul on konkurents pankade vahel tugev ja uute pikaajaliste laenude intressimäärad on aasta teisel poolel jäänud varasemast pigem madalamaks.

Novembris oli ettevõtete pikaajaliste laenude keskmine intressimäär 2,0 protsenti. Uute eluasemelaenude keskmine intressimäär aasta esimesel poolel pisut tõusis, kuid on viimastel kuudel taas langenud. Novembris antud uute eluasemelaenude keskmine intressimäär oli 2,3 protsenti.

Ettevõtete ja majapidamiste hoiused pankades kasvasid kiiresti ka novembris, aasta võrdluses 10 protsenti. Majapidamiste hoiuste kasvu toetab sissetulekute kiire kasv. Majapidamiste hoiused suurenesid oktoobris 9 protsenti 6,7 miljardi euroni ning kasv on püsinud viimastel kuudel sama.

Ettevõtete hoiuste kasv püsib samuti kiire, aasta võrdluses oli see 11 protsenti. Varasemast kiirema majanduskasvu taustal on ettevõtete müügitulu suurenenud. Samas on ka põhivarainvesteeringud suurenenud ja see võib ettevõtete likviidsete varade kasvu omakorda aeglustada.