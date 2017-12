Microsoft Estonia käive kasvas aastaga 27 protsenti 5,8 miljoni euroni

Ettevõte hindas eelmist majandusaastat heaks, arvestades üldist majandusolukorda, kus uute personaalarvutite soetamine kahaneb. Samas tõi Microsoft Estonia juhatus majandusaasta aruandes välja, et nutiseadmete valik uueneb ja pilveteenuste kasutamine kasvab.

Lisaks sellele tõi ettevõtte juhatus välja ka selle, et Eestis on võrreldes muu Euroopaga oluliselt kõrgem piraatlusnäitaja. «IDC andmetel on Eestis illegaalse tarkvara osakaal 47 protsenti, mille tulemusena jääb Eesti riigil saamata oluline osa maksutulust ning autorid jäävad ilma nende loomingu kasutamise eest mõeldud tulust,» kirjutas juhatus.

2016. aastal töötas ettevõttes keskmiselt 22 inimest, kelle palgakulu oli kokku 3 miljonit eurot. Seejuures kasvas palgakulu võrreldes möödunud aastaga 57,6 protsenti. Keskine kuine palgakulu töötaja kohta oli ettevõttes mullu 8200 eurot.

Järgmisel majandusaastal ei plaani Microsoft Estonia suuremaid investeeringuid, samas on firma eesmärk aidata kaasa Microsofti uute toodete, eriti pilvetehnoloogiatel põhinevate Office 365 ja Azure kasutuselevõtule Eestis.

Microsoft Estonia OÜ peamine tegevusala on Microsofti teenuste ja seadmete turundus ja müük läbi partnerite ja tehnilise toe tagamine Eesti klientidele. Ettevõte kuulub 100-protsendiliselt Ameerika Ühendriikide ettevõttele Microsoft Corporation.