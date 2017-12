Kalašnikovide tootja sõnul teevad USA uued sanktsioonid haiget

«Seal on mitmeid valupunkte,» rääkis ta. «Püüame leida viise, kuidas olukorrast välja tulla,» vahendab Tšemezovi sõnu RIA Novosti.

«Meie eluajal neid sanktsioone enam ei tühistata,» lisas ta. Juba praegu on Rostec kaotanud turge, lõppenud on näiteks lahingurelvade kalašnikovide müük USA turule.

«Oleme leidnud aga uusi turge Ladina-Ameerikas ja Araabiamaades. Sanktsioonide näol on tegemist ebaõiglase konkurentsiga. Meid püütakse survestada, kuna meie relvad on väga konkurentsivõimelised ja soodsa hinnaga. Nende kvaliteet on kohati kõrgem kui Euroopas ja USAs toodetul. Loomulikult ei meeldi see neile,» rääkis ta.