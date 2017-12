Morgan Stanley: bitcoini õiglane hind on null

Saadetud teate kohaselt võib bitcoini tegelik väärtus osutuda nulliks. Hetkel on Coinmarketcapi andmetel bitcoini väärtus 15 489 dollarit.

Faucette põhjendas sellise hinna määramist asjaoluga, et on mitmeid küsimusi bitcoini puhul, millele on üldse keeruline vastata. Alustades sellest, et mis asi bitcoin üldse on? Kas ta on digitaalne kuld? Kas temasse peaks suhtuma nagu valuutasse? Faucette nendib siiski, et mingit väärtust paistavad investorid selles krüptovaluutas nägevat.

Aasta algusest mitmeid kordi kerkinud bitcoin on viimase nädala jooksul langenud üle 30 protsendi. Eriti järsk languspäev oli 22. detsembril, kuid praeguseks on krüptovaluuta veidi kosunud.

Hullumeelne aasta

Detsembri keskel investeerimisfirma Convoy Investments poolt avaldatud analüüsi kohaselt ületas bitcoin’i hinnatõus 17. sajandi Hollandi Tulbimaania, mis lõhkes 1637. aastal.

Convoy analüütikute Howard Wangi ja Robert Wu andmetel on bitcoin’i hind kerkinud sel aastal üle 17 korra ja viimase kolme aastaga 64 korda, mis on rohkem kui Hollandi tulpide hinnad kerkisid sama perioodi jooksul.

Rääkides mullide peamistest mootoritest kommenteeris Wang: «Kui me räägime varahindade dramaatilisest kasvust, on tihti tegemist kahte tüüpi investori omavahelise kokkupõrkega.» Väärtusinvestorid küsivad, ega see investeering muutu liiga kalliks. Teist tüüpi investorid on nn momentuminvestorid, kes muretsevad ega nad rongist maha jää.

«Usun, et tasakaal nende kahe lähenemise, omavahel ja kogu turul tervikuna, määrab lõpptulemusena ära kalduvuse mullitaolise käitumise poole,» tsiteeris Wangi investeerimisportaal ZeroHedge.

Samal ajal, kui tulbihullus oli hävitav, usuvad paljud bitcoin’i usku investorid, et krüptoraha ralli pole kaugeltki läbi ning see ei tähenda, et see kokku kukub, vähemalt mitte lähiajal.