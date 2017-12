Kuidas võita uus sajand?

Oadi sõnul on tööjõupuudus on uus normaalsus, kus aina targemat tööd saab panna tegema masina. Kuidas tulla sellest paljude tundmatute muutujatega mängust välja võitjana?

Oadi kinnitusel demonstreerib Saksa Wirtschaftswunder, kuidas majanduse materiaalne, füüsiline baas on lõpuks siiski vaid surnud raud ja kui tahes kallid seadmed iseenesest ei too rikkust. Saksa majandusime vundamendiks on haritud, töökad ja hästi organiseeritud inimesed.

Tööjõupuuduse oludes innustagem igaüht kasvama oma potentsiaali tipuni, kirjutab Oad. Igasugust rutiinset tööd ärategevate masinate maailmas las iga inimene teada ja osata ikka rohkem, kui vahetuks ülesandeks tarvis.

Loe pikemalt Äripäevast.