Mürk-Dubout: lennunduse kuldaeg kasvatab reisijate arvu ka järgmisel aastal

Mürk-Dubout ütles ERR-ile antud usutluses, et kaugliinide tulek Tallinna lennujaama on nelja kuni viie aasta küsimus ja esimeste seas on loogiline avada liin New Yorki. Tuleval aastal loodab Mürk-Dubout, et tekivad liinid Dubaisse ja Malagasse.

«Tallinna lennujaamal oli 2017. aasta päris erakorraline aasta, sest väga suured ehitus ja restaureerimistööd olid meil planeeritud, et saame nendega valmis täpselt Eesti eesistumise ajaks. Ja kuivõrd Eesti Euroopa Liidu eesistumine lükkus pool aastat varasemaks, siis pidi lennujaam ka sellele koormusele vastu pidama, et jätkata juba varem kavandatud ulatuslikku lennuliiklusala rekonstrueerimist,» rääkis Mürk-Dubout.