Mänguasjatootjate käsi käib kehvasti

Barbie ja Fisher-Price mänguasjade tootja Matteli neljanda kvartali müügitulu langes 6 protsenti võrreldes aastatagusega. Ettevõtte aktsia hind on selle ajaga angenud 45 protsenti, kirjutab CNN Money.

Tänu Disney printsessidele ja Transformeritele peaks Hasbro müügitulu kasvama. Ettevõtte aktsia on aga oktoobrist langenud 20 protsenti, kui ettevõtte teatas, et müük on oodatust kehvem. Ka Lego teatas septembris, et töötajate arvu on plaanis vähendada, kuna müük ei lähe piisavalt hästi.

Kogu sektori käekäigule heidab varju ka mänguasjamüüja Toys «R» Us pankrot. Hasbro ja Mattel teenisid viimastel aastatel 10 protsenti oma müügitulust just sellest ketist. Ka mänguasjade müük kolib üha enam Amazoni, mis tähendab, et hinnad on madalamad ja kasumid väiksemad.

Mitte aga kõigi ettevõtete käsi ei käi kehvasti. Näiteks Hatchimals mänguasjade tootja Spin Masteri aktsia on Toronto börsil tõusnud 60 protsenti selle aasta jooksul. Tegemist on hetkel ühe populaarsema mänguasjaga, konkurentidel ei ole aga sama köitvaid lelusid ette näidata. Hästi läheb ka neil ettevõtetel, kes toodavad mänge, mida saab mängida nutitelefonides või konsoolides. Aktsiad on tublisti kerkinud ettevõtetel nagu Nintendo, EA, Activision Blizzard ja Take-Two.

Mänguasjade müük sõltub ka sellest, kui populaarsed on Hollywoodi lastefilmid, mille mänguasju tootjad valmistavad. Hasbrol on läinud hästi Disney printsessidega. Lego Ninjagode film ei kasvatanud Lego müüki aga nii palju kui loodeti.

Segased ajad sektoris on andnud hoogu ka kuulujuttudele, et Hasbro plaanib Matteli ostu. Väidetavalt tegi Mattel eelmisel kuul läbirääkimistele lõpu, kuna ei uskunud, et konkurentsiamet tehingu heaks kiidab. 1996. aastal, kui Mattel tahtis oma korda ära osta Hasbrod, oli komistuskivi sama.