POSTIMEHE INTERVJUU Võtta inimestelt ära säästmiskohustus on vastutustundetu

-Kuna see on aastalõpuintervjuu, ei hakka ma pikka sissejuhatust tegema ja küsin kohe, millised on need kolm (või ka rohkem) märksõna, mis meie pangandussektorit lõppeval aastal kõige rohkem iseloomustavad.

Esimene mõte on see, et eelmisel kolmel-neljal aastal olid Eesti majanduses asjad tegelikult väga hästi, aga kasvuarv tuli vilets. Selle aasta kohta võib öelda, et alusmajandus ei ole oluliselt muutunud, kõik suundumused on samad, lihtsalt ühekordset mõju avaldanud muutusi, mis meie majanduskasvu alandasid, tänavu ei olnud.

Pigem olid positiivsed taganttuuled. Kui kogu aeg oli see arv minu hinnangul väiksem, kui pidi olema, siis sel aastal jõudsime sinna, kus see oleks võinud olla mitu aastat tagasi või vähemalt kolme aasta keskmisena.

Märksõna on see, et selle aasta statistika näitab Eesti majanduse seisu, nagu see päriselt on.

-Küsisin panganduse kohta kitsamalt.

Aga pangandus on majanduse peegeldus.

Mida hakkasime nägema juba 2016. aasta teisel poolel ja mis sel poolaastal jätkus, on investeeritud. Kui neli-viis aastat olid investeeringute märksõnad efektiivsus, veel kord efektiivsus ja siis võib-olla midagi muud, siis viimased 12 kuud on märksõnaks mahud, uued tooted ja nii-öelda uus käive.

Kuna väliskeskkond on toetav, siis see on võimaldanud tekitada lisakäivet. See on omakorda viinud ettevõtete finantsid paremale järjele, kui need olid varem, aga pankuri seisukohast: kui investeerid uutesse mahtudesse, siis on sul äri, mida teha.

Panganduse põhitegevus on majanduse finantseerimine ja sellega oleme sel aastal sektorina ilusasti hakkama saanud. On olnud, mida finantseerida.

Teine asi, mis on sektorit mõjutanud, on järgmisest aastast jõustuv maksete direktiiv ja internetipanganduse turvalisus. See oli meil muidugi teada aasta varem, aga ID-kaardi intsidendi tõttu, mis meid puudutas, sai selle teadvustamine meist sõltumata oluliselt kõrgema taseme.

Sel aastal tõime panganduses turule turvalise kolmanda põlvkonna identifitseerimislahenduse Smart-ID, millel on üheksa kuuga tekkinud 130 000 kasutajat (turul kokku, mitte üksnes Swedbanki klientidel – T. O.). See on märksõna ja see on tööriist, mis võimaldab pangandusturu klientidel ilma koodikaartideta ennast identifitseerida. Tänavu võeti vastu regulatsioon, et koodikaardid lähevad 2019. aasta suvest pensionile. Me peame selleks valmis olema. Meil on väga palju kliente, kes kasutavad koodikaarte.

Kolmas märksõna on regulatsioonid. Alates Euroopa omadest, mida siin jõustatakse: kõikvõimalikud kapitalidirektiivid, finantsturgude direktiivid, üleeuroopaline kriisilahendusfond, kuhu me raha kogume. Üleeuroopalised direktiivid on kahesuunalised. Ühed on need, mis on suunatud pankade turvalisuse tõstmisele ja teine grupp regulatsioone on sellised, mis suurendavad konkurentsi. Järgmise aasta märksõna on pangandusturu suuremal määral avamine makseteenuste pakkujatele.

Lisaks veel riigisisene regulatsioon, kus sel aastal võeti vastu pangandussektorile sektoripõhine maksustamine.

Neljanda märksõnana ei saa üle ega ümber sellest, et uuriva ajakirjanduse kaudu on lehte jõudnud päris palju artikleid rahapesuga seotud asjadest, mis pole pangandussektorile kasuks tulnud. Sellist arengut pole meil varem olnud. Samuti jäi sellesse aastasse ühe suure korrespondentpankade teenust pakkunud Ameerika panga (Deutche Bank, milles suurem osa ärist toimub Ühendriikides ja Londoni finanstkeskustes – T. O.) lahkumine siinselt turult. Dollari välismakseid on võimalik nüüd teha ainult teatud pankades, mitte kõigis.