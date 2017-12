Saarlastel on viimaks ometi lootus suurele lennukile ja kolmandale laevale

Saarlaste jaoks tähendab see, et liinile on oodata praegusest suuremat lennukit, kirjutab Saarte Hääl.

Ministeeriumi teatel kuulutab maanteeamet liini opereerimise hanke välja järgmise aasta esimesel poolel ja plaani kohaselt hakkakski Tallinna–Kuressaare–Tallinna vahet lendama senisest suurem lennuk. Väiksema täitumusega Hiiumaa liinil jätkaks aga 19-kohaline lennuk.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni sõnul näitab lennustatistika, et Saaremaa liinile on tõepoolest vaja suuremat lennukit. “See on ka saarlaste endi selge soov, sest praegune 19-kohaline lennuk pole piisavalt suur kõikide soovijate teenindamiseks,” ütles Simson.

Lisaks arutas valitsus neljapäeval parvlaevaühenduse korraldamist Virtsu–Kuivastu liinil tuleva aasta suvel. Otsuse kohaselt hakkab reiside tippkoormust katma kolmanda laevana praegune varulaev Regula ja asenduslaevaks prahib TS Laevad suviseks ajaks eraldi aluse.

Ühtlasi esitab majandus- ja taristuminister valitsusele järgmiseks kevadeks ettepanekud pikaajalisema lahenduse leidmiseks kolmandale laevale Saaremaa liinil.

