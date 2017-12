15 asja, mida edukad inimesed pühade ajal teevad

Selleks, et pühad raisku ei läheks, tasub üle võtta mõned edukate inimeste harjumused, millest allpool ülevaate anname.

1. Edukatel on plaan puhkamiseks. See võib küll tunduda väga vähespontaansena, kuid aitab aega võimalikult hästi ära kasutada.

2. Kui on hädasti vaja siiski mingit tööasja teha, ei kuluta edukad inimesed selleks tervet oma vaba päeva. Eralda selleks mingi kindel aeg ning ülejäänud aja puhka.

3. Nad seavad selged piirid, millal neid tööküsimustega tülitada ei tohi.

4. Nad teevad kõige olulisemad asjad ära enne pühadeperioodi. Muidu ei saagi ju rahuliku südamega puhata.

5. Edukad jätavad kellegi asjatundliku end hädajuhtumi korral asendama.

6. Edukad oskavad öelda „ei“. Muidu pole võimalik aega maha võtta.

7. Nad lõõgastuvad teadlikult. See tähendab muuhulgas nutitelefoni teadlikku silma alt ära panekut.

8. Nad külastavad oma peret ja sõpru. Sellest pole miski parem.

9. Nad lubavad endale olla laisad ja mitte midagi teha. Pole mõtet ennast kogu aeg piitsutada.

10. Edukad lubavad endale minipuhkuseid. Muidugi on mõnus pikemalt kuhugi ära sõita, aga seda võimalust pole tihti ning tasub kasutada ka paari päeva kiireks lühipuhkuseks veidigi teistsuguses keskkonnas.

11. Nad teevad trenni. Eriti pühade ajal, kui söömist on rohkem kui tavaliselt, on see oluline.

12. Nad tegelevad oma lemmikhobiga. Mis iganes neile meeldib, nad võtavad aja sellega tegelemiseks.

13. Nad käivad looduses. Nii saab ühendada trenni, lõõgastumise ja värske õhu vajaduse.

14. Nad ei käi kontoris. Isegi kui on vaja mõnda tööasja korraks teha.

15. Edukad teevad vabatahtlikku tööd. Lisaks abivajajate aitamisele teeb see sind ennast õnnelikumaks ja on tervisele hea.