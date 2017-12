VIDEO Minister Tõniste võtab aasta kokku: tulime koolitundi, kui tund juba käis

«Üks aasta hakkab jälle läbi saama. Minu - ja ka Jaagu jaoks - oli see poolik aasta ministeeriumis. Tulime koolitundi siis, kui tund juba käis,» alustab rahandusminister Toomas Tõniste aastalõpu videotervitust koos riigihalduse ministri Jaak Aabiga.

«Aga ma arvan, et me mõlemad oleme väga palju õppinud, väga palju huvitavat siin koos töötajatega teinud. Eesistumine on läbi,» jätkab Tõniste, märkides, et tema hinnangul on see aasta küll edukas olnud. «Tänu just nendele tublidele abilistele, kes siin majas on.»

Vaata kahe ministri aasta kokkuvõtet lähemalt videost!