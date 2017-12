Kuidas Bill Gates jõulude ajal ühte tüdrukut jahmatas

Nimelt võttis Gates osa sotsiaalmeediaplatvormi Reddit korraldatud anonüümsest kingivahetusmängust, kus sai olla nö saladuslik jõuluvana platvormi poolt valitud isikule. Nii sai üks õnnelik tüdruk võimaluse saada kink Bill Gatesilt.

Gates saatis tüdrukule paki, kus oli sees üks reisiraamat koos isikliku pühendusega, kaisulehm ja annetus fondile, mis jagab toetust tõelises vaesuses elajatele.

Tüdruk ei saanud enne aru, kes too kingisaatja Bill on, kui leidis pakist ka foto, kus Gates hoiab käes kaisulehma ja kaarti annetusega. «Alles siis sain ma aru, et sain just kingituse Bill Gatesilt endalt. Mu suu kukkus küll põrandani lahti, » kirjeldas anonüümseks jäänud tüdruk oma tundeid.

Mullu osales Redditi kingivahetuses 60 000 inimest, mida oli kaks korda rohkem kui üle-eelmisel aastal.