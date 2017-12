Maksuamet võitleb võltsitud kütuseteatistega

Maksu- ja tolliameti tolliosakonna juhataja asetäitja Ants Kutti sõnul on hiljuti sagenenud juhtumid, kus Venemaalt tagasi Eestisse saabunud reisijad esitavad tolliametnikele võltsimistunnustega teavituse, millega piiriületaja deklareerib lihtsustatud korras Eestist väljumisel autos oleva kütuse koguse, et vältida tagasiteel sellelt koguselt aktsiisi tasumist.

Ühel juhul kahtlustavad ametnikud politsei- ja piirivalveameti templi võltsimist, ülejäänud kolmel korral on võltsitud teatisel kütusekoguse numbrilist ja sõnalist märget.

«Tahame hoiatada inimesi, et taolisi rikkumisi ei pandaks toime teadmatusest. Tolliametnikud on saanud vastava koolituse, et võltsitud dokumente avastada ning neil on kogemust igapäevatöös, seega avastame me võltsingud varem või hiljem,» ütles Kutti pressiteates.

«Samuti on MTA ametnikele abiks piirivalve teise astme kontroll, kus dokumentide võltsingute tuvastamise tippspetsialistid ja kaasaegne tehnika meie ametnikel tekkinud kahtlusi kontrollivad,» lisas Kutti. «Dokumendi võltsimine on tõsine rikkumine ja igal juhul tuleb tasuda ka kütuseaktsiis ebaseaduslikult Eestisse toodud kütusekoguselt.»

Ida prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse vanempiiriametnik Irena Antson tõdes, et kütuseteavituse võltsimisega üritatakse kokku hoida, aga reaalsuses tehakse endale hoopis karuteene. «Dokumendi võltsimine toob endaga kaasa kriminaalkaristuse ning väikese kokkuhoiu asemel ootavad võltsijat hoopis suuremad väljaminekuid või reaalne vangistus,» lisas Antson.