Bitcoin'i tabas järsk langus

Bitcoin’i hind langes reede õhtuks 27 protsenti 11 970 dollarini. Võrreldes krüptoraha tipuhinnaga on selle väärtus praegu 40 protsenti väiksem. Hommikul oli hind mõnevõrra kosunud ja püsis 13 200 dollari juures.

Erinevates vahetuspunktides võib bitcoin'i hind olla isegi 10 000 dollari juures. Kui vaadata kogu krüptoturu suurust siis on turuosa viimaste päevadega langenud 650 miljonilt 423 miljonini. Bitcoin ise moodustab 47.6 protsenti kogu krüptoturu suurusest.

Siiski tasub tähele panna, et bitcoin’i hind oli tänavu aasta alguses vaid 1000 eurot. See tähendab, et aastataguse ajaga on krüptoraha väärtus endiselt 12–13 korda kõrgem.

Bitcoin’i-mull on viimastel kuudel võtnud enneolematud mõõtmed. Mitu eksperti on seda nimetanud kõigi mullide emaks, mis varem või hiljem lõhkeb.

Investeerimisfirma Convoy Investments analüüsi kohaselt ületas bitcoin’i hinnatõus 17. sajandi Hollandi Tulbimaania, mis lõhkes 1637. aastal.

Convoy analüütikute Howard Wangi ja Robert Wu andmetel on bitcoin’i hind kerkinud sel aastal üle 17 korra ja viimase kolme aastaga 64 korda, mis on rohkem kui Hollandi tulpide hinnad kerkisid sama perioodi jooksul.