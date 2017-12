Lidl loobus plaanist rajada Jõhvi oma kauplus

Tänavu sügisel pöördus Saksa säästupoodide ketti Lidl Eestis esindava MMS Property Solutions palgatud advokaadibüroo vallavalitsuse poole sooviga algatada detailplaneering, mis näeks ette Jõhvis aadressil Narva maantee 11 asuva stalinistlikus stiilis endise kultuuri- ja kohtumaja lammutamist ning selle asendamist odavketi Lidl tüüphoonega.

Vald teatas arendajale, et tegemist on miljööväärtusliku alaga, kus nimetatud hoone säilitamine on ette nähtud üldplaneeringuga. Kui aga arendaja soovib seal ehitada või rekonstrueerimistöid teha, tuleb läbi viia arhitektuurikonkurss. Vallavalitsus andis mõista, et nii planeeringu muutmise kui ka arhitektuurikonkursi läbiviimisega seotud kulud peab sel juhul kandma arendaja ning selleks tuleb vallaga sõlmida finantseerimisleping.

Oktoobris toimunud volikogu istungil ütles vallaarhitekt Andres Toome, et vald on pigem huvitatud ajaloolise hoone säilitamisest kas või osaliselt.

Protsessi sekkus ka muinsuskaitseamet, kes seisis resoluutselt vastu hoone lammutamisele. «Kahekorruseline sammastega kivihoone, mille välisilmet on dekoreeritud neoklassitsistliku stukkdekooriga, on linna väärikamaid neoklassitsistlikke hooneid. Säilinud on algne maht ja viimistlus. Hoone seisukord on hea. Seni ei ole hoonet mälestiseks tunnistatud, kuna valla üldplaneeringuga väärtuslikuks hooneks tunnistamine peaks selle kehandit piisaval määral kaitsma. On kahetsusväärne, et üldplaneeringus paika pandud põhimõtetest ja väärtustest hoolimata kavandatakse hoone lammutamist,» kirjutas muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie vallavalitsusele.

Raie andis teada, et muinsuskaitseamet ei pea õigeks Jõhvi endise kultuurimaja lammutamist. «Soovitame tõsiselt kaaluda erisuguseid võimalusi väärtusliku hoone säilitamiseks. Vajaduse korral võib muinsuskaitseamet rakendada hoone ajutise kaitse alla võtmist ja kaaluda mälestiseks tunnistamist,» teatas ta.

Lidli plaan oli ehitada kauplus kahele krundile, mis asuvad Narva mnt 11 ja Narva mnt 11a ning kuuluvad eraomandusse. Hoone ise asub krundil, mis kuulub ettevõtja Oleg Šilovi firmale. Mees ise on keeldunud rääkimast oma plaanidest seoses talle kuuluva endise kohtumajaga. Novembri lõpus tuli aga vallavalitsusse kiri, kus arendaja esindaja teatas, et loobub kaupluse rajamise plaanist ja palub detailplaneeringu algatamise menetluse lõpetamist.