Madis Müür: miks ma ei märkinud Admiral Marketsi võlakirju

Põhimõtteliselt saadab Admiral Markets pahaaimamatud pereemad ja tööinimesed finantsmaailma haide sekka tapalavale ja teenib sellelt, kirjutab Müür blogis.

Kohalik kauplemisplatvorm Admiral Markets oli hiljuti kaasamas võlakirjade näol kuni 5 miljonit eurot. Võlakirjad muutuvad ka börsil kaubeldavaks ja küllaltki väike 100 euro nimiväärtus näitab ettevõtte selget soovi ka väiksemaid jaeinvestoreid kaasata ja likviidsust tekitada järelturul.

Investoreile pakutav 8 protsenti intress tundub keskmisele investorile päris peibutav ja ka Investor Toomasel oli asja vastu tõsine huvi, emissioon sai seetõttu Äripäevas päris palju meediakajastust.

Nüüdseks on teada, et turg arvas ka küllaltki samamoodi ja soovitud 5 miljonist eurost saadi kokku ainult 1,827 miljonit.

Kõlab päris karmi hinnanguna, aga nii see on. Investeerimine on positiivse summa mäng, ei pea teemast palju teadmagi, lihtsalt investeerid mõnda hajutatud madalate kuludega fondi või ostad kinnisvara ja on küllaltki väike tõenäosus, et näiteks kümme aastat hiljem miinuses oled.

Lühiajaline kauplemine valuutade, aktsiate tuletiste ja toorainetega on aga teenustasude tõttu negatiivse summa mäng. See tähendab, et võitvate kauplejate võidud maksavad kaotavad kauplejad kinni ja sellele lisaks veel maja teenustasud ka. Kaotajad kaotavad rohkem, kui võitjad võidavad.

Kauplemine on selles mõttes täpselt samasugune nagu pokker. Ühe käe jooksul panevad näiteks kaks mängijat sisse mõlemad 50 eurot, pot on sada eurot ja võitja selgumisel enne käe lõppu võtab maja oma teenustasu 5 eurot laualt ära, 5 protsenti laual keskele läinud summast on kadunud. Samamoodi iga kauplemisel iga tehinguga läheb mõnevõrra väiksem teenustasu majale.

Nüüd tasub vaadata, kes on valuutade, aktsiate ja toorainete kauplemisel tehingu teised osalised, tehingute vastaspool, kust peaks kaupleja raha teenima? Kellega konkureeritakse nende uudiste või kauplemismustrite pealt teenimisel? Pokkeris öeldakse, et kui sa ei märka lauas seda nõrgemat mängijat, kellelt raha teenima hakkad, siis oled just sina see nõrk mängija. Sama on kauplemises.

