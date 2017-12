Eestisse tahetakse meelitada 8000 välisspetsialisti

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ütles, et riigid võitlevad spetsialistide pärast, eriti IKT-sektoris. «Eesti tööturult on puudu umbes 7000 IKT-spetsialisti. Rootsi riik on öelnud, et neil oleks vaja ligi 20 000 spetsialisti,» kirjeldas Palo.

Eestis on loodud programm «Work in Estonia», aga samasuguseid investeeringuid teevad juba aastaid näiteks Holland, Iirimaa, Singapur, Kanada, Taani, Saksamaa ja Poola, rääkis Palo. Esimesi samme selles suunas astub tema sõnul ka Leedu.

