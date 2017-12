Eesti Energia sõlmis Poolas lepingu Gewindi tuulepargiga

«Uuest aastast saavad taastuvenergia tootjad Poolas ise valida, millistele äripartneritele oma toodangut müüa. Gewindi tuulepark on esimene taastuvenergia tootja, kes meid oma partneriks on valinud ning loodan, et edaspidi tekib meil sarnaseid koostöölepinguid veel mitmete rohelise energia tootjaga,» märkis Eesti Energia juhatuse liige Andres Sutt pressiteates.

Leping elektrienergia ostmiseks Gewindi tuuleelektrijaamalt sõlmiti 12 kuuks.

Poolas äriklientidele elektri ja maagaasi müümine on osa Eesti Energia strateegilisest eesmärgist. «Meie ambitsioon on kasvada Baltikumi elektrimüüjast Läänemere piirkonna energiamüüjaks ja -teenuste pakkujaks. Meie eesmärk on pakkuda oma klientidele kõigil kuuel energiamüügi koduturul terviklahendusi, mis aitavad klientidel optimeerida energiatarbimist ning saada positiivset kasutajakogemust kaasaegseimast tehnoloogiast,» rääkis Sutt.

Enefit müüb Poolas äriklientide elektrit ja gaasi. Ettevõte alustas müügitegevust Poola elektri- ja gaasiturul käesoleva aasta suvel. Praeguseks on Eesti Energia tütarettevõte Enefit sõlminud Poolas ligi 50 energiamüügi lepingut.

Poola elektrituru maht on aastas üle 161 TWh, mis on üle kuue korra suurem, kui Baltikumi elektriturg kokku, mis eelmisel aastal oli 25 TWh, sh Eestis 8, Lätis 7 ja Leedus 10 TWh. Poola gaasituru maht on aastas üle 166 TWh. See on neli korda enam kui Baltikumi gaasiturg kokku, mis eelmisel aastal oli 41 TWh, sh Eestis 5, Lätis 14 ja Leedus 22 TWh.