Souteri Poolas alistanud bussihiid jõuab peagi Eestisse

Kui pikka eluiga ennustab Osula Souterile Soomes nüüd, pärast Poolas juhtunut? «Teate, kõik minu Soome bussikolleegid helistavad ja küsivad sama,» muigas Osula. Eesti bussiärimehe hinnangul ei ole Onnibus saavutanud Soomes seda, mida lootis. «Ja see oli turu konsolideerumine. Selgus, et need kohalikud bussifirmad on märksa sitkemad.»

Osula ennustas, et Souter avastab end peagi sunni ees mitu aastat tagasi ostetud bussipark välja vahetada, mis nõuab palju raha. «Ja nüüd on küsimus, kas ta jõuab ka teiste ringi investeeringutega peale ja kas ta tahab seda teha.» Samal ajal oleks see kohalikele bussifirmadele võimalus hakata pakkuma täiesti uuel tasemel teenust.

Kas seejuures muutuks mõeldavaks, et näiteks mõni Mootor Grupi tütarettevõte tahaks Soomes laieneda? «Bussiliiklus – rongiliiklus küll kümneid kordi rohkem – on äärmiselt investeeringumahukas, aga samal ajal väga väikese marginaaliga,» vastas Osula. Küll aga möönis ta, et Peterburi-Helsingi liinil on neil juba neli väljumist päevas.

Tema sõnul tasub ühel Eesti bussifirmal suurem Soome laienemine ette võtta üksnes siis, kui kohalik turg on kas tühi või täielikult stagneerunud. «Tunnistan, et oleme Soome turgu uurinud ja laienemist kaalunud, aga oleme leidnud, et praegu pole see meie jaoks.»

Paneb ise ka hoogu juurde

Bussiärimehe sõnul keskenduvad nad ennekõike turupositsiooni tugevdamisele Baltimaades ja Venemaal. «Näiteks on meil järgmiseks aastaks tellitud juba 15 bussi, hinnaga oi-oi-oi-oi... Aga need bussid ei ole mõeldud ainult punktist A punkti B sõitmiseks, need on mõeldud selleks, et reisija naudiks seda keskkonda.»

Osula kinnitusel jõuavad need bussid Eestisse järgmise aasta esimeses pooles. «Meil on järgmiseks suveks planeeritud 13 väljumist päevas Vilniuse ja Riia vahele.»

Küll aga usub Eesti bussiärimees, et Flixbus jõuab varem või hiljem ka siia. Samas võib talle saatuslikuks saada sama viga, mille tegi Superbus: sakslased võivad sarnaselt šotlasega alahinnata kohalikke tegijaid ja turu regionaalsust. «Eestis on kohalike bussiettevõtete vaheline konkurents ikkagi väga terav,» leidis Osula.

Märksa napisõnalisemaks jäi ta aga küsimuse peale, kas peale Flixbusi võiks veel mõni rahvusvaheline bussifirma kaaluda Eestisse tulekut. «Ma ausalt öelda ei tea. Ma tean enamikku Euroopa bussiettevõtteid ja -ettevõtjaid. Käinud on siin päris mitmeid, aga turg on kas väikseks osutunud või ei piisa kasumit.»