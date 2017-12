Tallink maksab kümneid miljoneid laenu ennetähtaegselt tagasi

Täna maksti ennetähtaegselt tagasi 2008. aastal võetud laeva Baltic Princess ostu finantseerimise laen. Järgmisel nädalal makstakse tagasi 2013. aastal võetud laeva Isabelle ostu finantseerimise laen.

Detsembris ennetähtaegselt tagasimakstavate laenude kogusumma on 59,6 miljonit eurot.

See tähendab ettevõtte bilansi korrastamist, mida võidakse tehakse enne müüki. Tallink on varem teatanud, et hakkab ringi vaatama uue võimaliku strateegilise investori järele.