Riisalu: linn plaanib osalemist Tallinna Sadama IPO-l, et saada kontrolli Vanasadama üle

Alternatiivina sooviks Tallinn osta vaid Tallinna Vanasadama ala. Kas Tallinna linn Tallinna Sadama IPO-l osaleb või mitte, sõltub täpsemalt selle korraldamise loogikast, ütles Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu BNSile. «Kui meil on võimalik sealt osta ainult mingi naeruväärne osa, siis see ei ole linnale mõistlik. Samas kui investorid saavad käituda normaalse äriloogika ja kapitalismi põhireeglite järgi ehk kellel on raha, see saab osta ja märgitakse, palju märgitakse, siis me kindlasti tahaksime osaleda.»

Riisalu sõnul on Tallinna peamine huvi IPO-l osalemiseks saavutada mõningane kontroll Tallinna Vanasadamas toimuva ja ka piirkonna kinnisvara arenduste üle. «Meie mure on, et mis saab Tallinna Sadamast edasi pärast börsiettevõtteks saamist,» märkis Riisalu.

Linnavalitsus soovib aktsiate ostmisega ära hoida olukorda, kus Tallinna Sadam hakkaks dividendide maksmiseks Vanasadama ümbruses olevat kinnisvara Tallinna linnavalitsuse heakskiiduta müüma, ütles Riisalu. Suurima aktsionäri ehk Eesti riigi huvi on Riisalu sõnul ettevõttest palju dividende maksta.

«See sadamaala tervikuna on linna jaoks väga oluline ja me ei saa kõrvalt vaadata mitte midagi tehes, kuidas seal keegi askeldab ja me ei osale nendes protsessides,» rääkis Riisalu.

Samas ei ole Riisalu sõnul linna jaoks IPO-l osalemine parim lahendus. Tema hinnangul oleks parim lahendus, kui riik jätaks IPO praegu sellisel kujul läbi viimata, jagaks Tallinna Sadama mitmeks ettevõtteks, mida võiks siis omakorda mitmes osas maha müüa. «Kui Tallinna Sadam oleks nii tark, et tõstaks näiteks Vanasadama osa eraldi, kaaluks Tallinna linn tõsiselt selle ostmist.»

«Meie jaoks ei ole esimene prioriteet osaleda Tallinna Sadama IPO-l, kui kogu kaubaveoteema on seal kaasas. Meile on see peale surutud olukord. Tallinna linnal on tõsine huvi peamiselt Tallinna Vanasadama vastu,» rääkis Riisalu. Riisalu sõnul on Tallinna linnavalitsus olnud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga (MKM) kontaktis, et Vanasadamat Tallinna Sadamast eraldada.

Rahalised vahendid nii IPO-l osalemiseks kui ka näiteks vaid Vanasadama osa ostmisel on Tallinna linnal võimalik saada, rääkis Riisalu. «Tallinna linna finantsolukord on suhteliselt normaalne. Kindlasti me suudaksime bilansimahult võistelda arvatavate ettevõtjatega, kes võiksid seal huvi omada.»

Samas on Riisalu sõnul Tallinna linnavalitsusel ka alternatiivne plaan reisisadama loomiseks Bekkeri sadamas, kui Tallinn Sadamaga koostöötamine võiks mõnel põhjusel mitte toimida. «Kui Tallinna Sadam tahab piltlikult öeldes kivisütt läbi Vanasadama edasi vedada, siis me teeme reisisadama hoopis mujale. Aga see minu eluajal ilmselt ei juhtu,» märkis Riisalu.

«Sadama omanik on linnaga selgelt arutamas selle üle, mis Bekkeri sadamas tulevikus juhtuma hakkab ja on üks eskiis, kus ilusasti saab kaheksa kruiisilaeva korraga sees olla. Kõik faarvaateri omadused on vastavad ja sadam on tormide eest võrdlemisi kaitstud,» rääkis Riisalu, lisades, et Bekkerist annaks ka luua kiire ühenduse Tallinna kesklinnaga.

Riigile kuuluv AS Tallinna Sadam alustas käesoleva aasta suvel ettevalmistusega ettevõtte aktsiate börsil noteerimiseks. Plaani kohaselt saab Tallinna Sadama aktsiatega hakata kauplema Nasdaq Tallinna börsil järgmise aasta esimeses pooles. Avalikule kauplemisele läheb umbes kolmandik ettevõtte aktsiatest, kontrolliv enamus jääb riigile.