Danske sai rahapesuvastaste seaduste rikkumise eest trahvi

«Meil on eriline kohustus võidelda rahapesuga ja on kahetsusväärne, et me ei ole seda kohustust korrespondentpankade jälgimisel täitnud,» ütles panga tegevjuht Thomas Borgen. «See on põhjus, miks meid trahviti ning me oleme trahviga nõustunud ja tasume selle.»

Taani finantsjärelevalve teatas möödunud aastal, et pangal on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel olulisi puudujääke ning esitas sellele süüdistuse Eesti filiaali rahapesuohtude ebapiisavas jälgimises.

Septembris laiendas Danske Bank oma Eesti filiaali klientide ja ülekannete uurimist vahemikus 2007 kuni 2015. Uurimist määrati juhtima Taani luureagentuuri endine juht Jens Madsen.

Oktoobris võttis Pariisi esimese astme kohus uurimise alla võimaliku rahapesu juhtumi Danske Banki Eesti filiaalis vahemikus 2008 kuni 2011. Taani ärilehe Berlingske andmeil on Prantsuse uurimine seotud Vene advokaadi Sergei Magnitski juhtumiga.