Eesti Energia küsib luba vanadest rehvidest õli tootmiseks

«Lõppeva aasta jooksul viisime oma õlitehastes läbi kolmed katsed rehvihakke kasutamiseks koos põlevkiviga. Jaanuaris saame kätte katsete kohta detailse lõppraporti, kuid julgen juba öelda, et katsed läksid edukalt. Eestis tekib täna ligikaudu 12 000 tonni kasutatud vanu rehve aastas, mis on probleem keskkonnale, kuid saime kinnituse, et meie tehnoloogia võimaldab need vanad rehvid muuta hoopis kütuseks,» ütles Eesti Energia projektidirektor Veljo Aleksandrov BNS-ile.

«Peale lõppraporti kättesaamist taotleme ministeeriumilt jäätme lakkamise määrust, mis tuleb kooskõlastada ka Euroopa Liiduga. Lisaks tuleb veel taotleda Euroopa Kemikaaliametilt toote sertifitseerimist ehk REACH registreeringut, kuid loodetavasti saame juba järgmise aasta lõpus aidata Eesti metsaalused vanarehvidest puhtaks,» ütles Aleksandrov.

Eesti Energia alustas katseid tööstuslikus koguses rehvipuru lisamisega põlevkivile vanemas õlitehases Enefit180 eelmisel aastal. Katseid tehti ka uues Enefit280 õlitehases ja prooviti rehvihaket lisada põlevkivile 2 kuni 8 protsendi ulatuses nii puhastatuna metallosadest kui koos nendega.

Rehvihake sisaldab neli korda rohkem energiat kui põlevkivi ehk 35 megadžauli kilogrammi kohta. «Tegime teste, kus segasime rehvihaket põlevkiviga ja pürolüüsi protsess nelja- kuni kaheksaprotsendise hakke sisaldusega toimib väga hästi ning õlikvaliteet ei muutu,» on Aleksandrov varem öelnud.

Õlitootmisel Enefiti õlitehastes sellise rehvihakke osakaaluga oleks võimalik ühel tehasel kasutada aastas ligi 100 000 tonni rehve, samas kui aastas tekib Eestis umbes 12 000 tonni kasutatud rehve.

Eesti Energia on varem teatanud, et plaanib hakata rehvidest õli tootma 2018. aasta teises pooles. Eesti Energia proovis kasutada rehve õli tootmises ka 1990. aastatel, kuid see ettevõtmine peatati peamiselt tehnoloogilistel põhjustel.