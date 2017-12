Riigifirmasid jääb vähemaks

Valitsus kiitis heaks koondaruande, mis teeb kokkuvõtte 2016. aasta riigi osalusega äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuste ja arengu kohta koos statistiliste näitajatega, kirjutab Äripäev.

Riigi osaluste arv äriühingutes näitab vähenemise märke – 2016. aastal vähenes see nelja võrra. Praegu tehakse ettevalmistusi AS Eesti Teed erastamiseks, OÜ Eesti Kaardikeskus likvideerimiseks ning AS Tallinna Sadam ja Enefit Green AS börsile viimiseks. AS Eesti Geoloogiakeskus on likvideerimisel vastavalt valitsusliidu aluspõhimõtetele perioodiks 2016–2019.

