Tallinki müük elavdab majandust ja rõõmustab investoreid

Väikeaktsionärid ootavad häid uudiseid

Väikeaktsionäridele võib tehingu toimumine tuua kaasa korraliku ülevõtupakkumise Sõerd ütles, et kõige parem indikaator sellest, et liigutakse tehingu suunas, on aktsia hinna ja käivete muutumine. «Ise panustaks sellele, ülevõtmispakkumine tuleb, aga enne kui tehing pole toimunud pole ka midagi kindlat. Ülevõtmispakkumise hind võiks olla aktsia raamatupidamisliku väärtuse piirkonnas. See jääks veidi allapoole kümne aasta taguseid tippe, kui aktsia hind käis lühikest aega ka kõrgematel tasemetel, » rääkis Sõerd.

Sõerd lisas, et tema aktsiaportfellis pole Tallinki aktsiate osas viimastel aastatel muutusi olnud.

Tallinki väikeaktsionär ja vandeadvokaat Toomas Taube ütles, et Tallinki väikeaktsionärid kindlasti ootavad positiivseid uudiseid seoses võimaliku ülevõtmispakkumisega. « Kuna börsil mängivad ootused ja lootused tihti olulist rolli, on ka mõistetav eilne (kolmapäevane-toim.) aktsiahinna tõus Äripäeva artikli järgselt,» ütles Taube. «Samas pole tegemist ametliku börsiteatega ning uudis on pigem spekulatiivne.»

Taube sõnul ta kolmapäevase uudise põhjal aktsiate ostu- ega müügiotsuseid teinud, pigem jälgib arenguid. «Kardan ka, et uudise järgselt massidega kaasa tormates võib hiljaks jääda ja see ei tarvitse tulu tuua, » nentis Taube.

Taube hinnangul tekitaks Tallinki lahkumine börsilt kindlasti olulise tühja koha Tallinna börsile. «Hetkel on raske ennustada, kui palju Tallinki väikeaktsionäride rahast jääks sellisel juhul Tallinna börsile ja millistesse aktsiatesse see liiguks, » märkis Taube.

Täna teatas Tallink, et kasutab Superfast VII ja Superfast VIII müügist saadud vahendeid laenude ennetähtaegseks tagasimakseks Detsembris ennetähtaegselt tagasimakstavate laenude kogusumma on 59,6 miljonit eurot. See tähendab ettevõtte bilansi korrastamist, mida võidakse tehakse enne müüki.

Kuigi Tallink saatis juba juulis välja börsiteate võimaliku uue investori otsimise kohta, muutus see plaan konkreetsemaks sel nädalal. Nimelt kirjutas meediakompanii Acuris (endine Mergermarket Group) , et jaanuari lõpus selgub, milline pakkuja läheb järgmisesse ettevõtte igakülgse hindamise (due diligence) faasi. Nii ütles üks allikas ühinemistele ja ülevõtmistele spetsialiseerunud meediaväljaandele. Indikatiivne pakkumine peaks tehtama eeldatavasti 25. või 26. jaanuaril.

Väljaande allikate sõnul pakub Tallink huvi nii finants- kui ka strateegilistele investoritele. Loogilisteks pakkujateks oleksid klassikalised infrastruktuuriettevõtetele spetsialiseerunud investeerimis- ja erakapitalifondid nagu Terra Firma, Arcus Infrastructure Partners ja First State Investments Londonis ning USA suur investeerimispank Morgan Stanley.

Allikate sõnul sarnaneb Tallinki müügiprotsess Saksa-Taani laevaoperaatori Scandlines omaga, mille omanik on Suurbritannia erakapitalifirma 3i. Selle tehingu dokumentatsioon saadetakse eeldatavasti välja jaanuaris ning tehingu viib läbi Rothschildi pank. Eeldatakse, et osa pakkujaid on mõlemal tehingul samad, samas kui Scandlinesi vara peetakse paremaks, sest ettevõte on erakapitalifondi käes olnud juba kümme aastat. Tallink on aga börsiettevõte. Samas on Tallinki eelis laevaäri tõus.

Tallinki suurim aktsionär on 38,03 protsendiga Infortar, mis kuulub Enn Pandile, Ain Hanschmidtile ja Kalev Järvelillele ning hulgale väikeaktsionäridele.

23,7 protsenti Tallinki aktsiatest kuulub Citigroupi süsteemis olevatele erakapitalifondiga seotud ettevõtetele Baltic Cruises Holding (BCH), Baltic Cruises Investment (BCI) ja Citigroup Venture Capital International Growth Partnership (CVCI).

Ülejäänu Tallinkist kuulub väikeaktsionäridele.

Kui eile tõusis Tallinki aktsia müügiplaanide konkreetsemaks muutumise uudise peale Tallinna börsil üle viie protsendi, siis täna oli kauplemine Tallinki aktsiaga küll võrdlemisi aktiivne, kuid hind muutus väga vähe.