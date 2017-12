EAS toetas miljoni euroga vineeritööstuse rajamist Jõgevamaale

Estonian Plywood AS plaanib 2019. aastal rajada Jõgevamaale tehase, mis hakkab väärindama kohalikku kasepuitu pakkudes nii parema väljundi toorpuidu ekspordile ning luues kõrgelt tasustatud töökohti, teatas EAS.

Ligikaudu 95 protsenti tehase toodangust plaanitakse müüa väljapoole Eestit. EASi toetus aitab ettevõttel soetada kaasaegset tehnoloogiat, mis loob eeldused lisandväärtuse kasvuks ja toetab ettevõtte konkurentsivõimet.

«Konkureerime investeeringute pärast järjest rohkem piirkonna teiste riikidega. Suurinvestori meede ongi vajalik, sest saame ise luua need tingimused, mis meie riigi majanduskasvu ja konkurentsi jaoks on olulised ning aitavad investoritel meie riigi kasuks otsustada. Ka ootame investeeringute tulemusel lähiaastail keskmisest kõrgema palga ja lisandväärtusega töökohti,» ütles EAS-i juhatuse esimees Alo Ivask. Ta lisas, et suurinvestori toetus aitas Estonian Plywood AS-il otsustada tehase rajamisel Eesti kasuks.

«EAS-i otsus tuli ettevõttele hea uudisena ja aitab ellu viia täna projekteerimisel oleva tehase rajamise plaanid," ütles Estonian Plywood AS tegevjuht Randel Veerits. "Tegu on riigi ja erasektori tubli koostööga, mis aitab luua uusi töökohti ja tõsta Eesti konkurentsivõimet,» ütles Veerits.

Estonian Plywood AS on asutatud 2017. aastal AS Lemeksi poolt. Uue tehase käivitamisega suureneb ka Lemeks grupi ekspordimaht.

Valitsus eraldas 2017. aasta riigieelarvest ettevõtluse edendamiseks loodud suurinvestori meetmesse kolm miljonit eurot, et toetada uute, suuremahuliste tootmisinvesteeringute tegemist, sealhulgas tehnoloogia soetamist.

Tehtava investeeringu minimaalne suurus on 10 miljonit eurot ning toetuse osakaal on kuni 10 protsenti abikõlblikest kuludest. Seda saab taotleda äriühing, kelle kontserni käive eelmisel majandusaastal oli vähemalt 100 miljonit eurot. Eelistatud on projektid, mis panustavad nutika spetsialiseerumise kasvualadesse ning investeeringud, mis tehakse väljapoole Tallinna linnapiirkonda.

Käesolevaks aastaks eraldatud eelarve suurinvestori toetuseks on lõppenud, mistõttu peatab EAS taotluste vastuvõtmise täiendava raha eraldamiseni tuleval aastal.