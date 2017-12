Vare: Tallinki müüakse Tallinna-Helsingi tunnelist sõltumatult

Raivo Vare:

Praegu ei ole teada, kuidas Tallinki müük läheb. Tallinki hotellid ja taksod tiksuvad tehingu olemusest sõltumatult ikka omasoodu edasi, sest nii või teisiti loovad nad omaette väärtust.

Kui eestlased ostavad partnerite osalust, siis tõmbab see meil hinge kinni, sest palju vahendeid jääb selle laevafirmaga seotult kinni. See tähendab, et Infortari meeste kavatsused uute projektide arendamisel energeetikas ja kinnisvaras ei realiseeru niipea.

Me peame arvestama sellega, et Tallink on Eestis ikkagi täiesti unikaalne erafirma. Selle ettevõtte äris võivad omaniku vahetusega mingisugused muutused ette tulla, kuid nende muutuste ulatust ja olemust pole võimalik prognoosida.

Tallinna-Helsingi tunneli rajamise arutelud seda tehingut mitte kuidagi ei mõjuta. Peter Vesterbacka poolt propageeritav kiire tunneli projekt ei leia Euroopa Liidus kindlasti toetust, sest kaasnev hiinlaste jõuline osalus pole asi, mida väga soovitakse. Euroopa Liidu poolt toetatav tunnel saab aga võimalikuks alles pärast seda, kui valmib Rail Balticu raudteeprojekt, milleni läheb veel väga palju aega.