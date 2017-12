Tšehhi telekom teenis Taxifysse investeerides kõva kasumi

O2 Tšehhi müüs ligikaudu 2,7 miljoni eurose sihtväärtuse saavutamisel oma osaluse sõiduteenuse ettevõttes Taxify, poolteist aastat tagasi investeeriti ettevõttesse 311 000 eurot, teatas ettevõte.

«Taxifysse investeerimine on olnud meile väga edukas ning me soovime ettevõttele edu uutele turgudele sisenemiseks,» ütles O2 Tšehhi finantsdirektor Tomas Kouřil. Ta lisas, et tehing on ettevõttele tõestuseks, et O2 suudab uuendada enda traditsioonilisi ärimudeleid ning otsida alternatiivseid võimalusi edasiseks kasvuks.

Taxify asutaja Markus Villigi sõnul aitas investeering ettevõttel varajases staadiumis Tšehhis ja Slovakkias märkimisväärselt kasvada.

O2 Tšehhi on riigi suurim telekommunikatsiooniettevõte, millel on üle 7 miljoni kliendi.

Taxify on 2013. aastal asutatud eestimaine tehnoloogiafirma, mis arendab ülemaailmset transpordiplatvormi. Taxify tegutseb 28 linnas ja 21 erinevas riigis, vahendades aastas kümneid miljoneid sõite. Firmas töötab üle maailma 400 inimest.

Augustis 2017 alustas Taxify koostööd maailma suurima sõidujagamisteenust pakkuva platvormiga Didi Chuxing. Partnerlusega investeeris Didi Taxifysse ning toetab Eesti ettevõtte edasist kasvu Aafrikas ja Euroopas.