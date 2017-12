Majandusuudiste TOP 2017: alkoralli ja maksud

Kõige loetum lugu räägib siiski üsna ootuspäraselt Läti alkorallist, mis samas otsapidi samuti seotud maksumuudatustega. Eestis kiiresti tõusnud alkoholiaktsiis on eestimaalased ajanud massiliselt Lätist palju odavamat napsi tooma.

Majandusuudiste TOP 25

1. Läti alkoralli põhitegija avab Eestis üliodava poeketi

Alko1000 kaupluses. Alko1000 juht Einar Visnapuu | FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Läti piirikaubanduse pioneer Alko1000 lubas suvel tulla tagasi Eestisse, kus käivitati väidetavalt üliodav kauplustekett. Aasta lõpus lubas poekett laieneda juba Tallinnasse ning sihikul on Soome.

2. Euroopa lõpetab e-ostupeo

Kui olete harjunud ostma oma mobiiltelefonile näiteks ekraanikaitsekilet või laadijat Hiina internetikaubamajast vaid sentide eest, siis mõne aasta pärast peate ümber harjuma, otsustas Euroopa Liit Eesti eestvõttel.

3. Vaata ja võrdle: kui palju erineb sinu palk sama ametit pidava soomlase omast

See on üks valus lugu, mida alati loetakse. Soome statistikaameti palgaandmete kohaselt jäi kõige sagedasem brutosissetulek 2016. aastal Soomes 2500 euro kanti kuus.

4. Kalkulaator: arvuta, kui palju uuest aastast palgas võidad või kaotad

Uus tulumaksuseadus muudab uuest aastast maksuvaba tulu arvestamise korda, kus mõned inimesed hakkavad tänasest palgast rohkem raha kätte saama, teised aga vähem.

5. VIDEO: Urve Palo kaotas enesevalitsuse

Minister Urve Palo | FOTO: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Riigikogus toimunud kohalike omavalitsuste ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo kohtumisel, kus keskenduti riigi kannapöördele viimase miili interneti viimisel Eesti maapiirkondadesse, vihastas minister erakonnakaaslasest omavalitsusjuhi Priit Lombi küsimuse peale korralikult.

6. Üle 50 000 inimese peab ületuleval aastal riigile tulumaksu peale hakkama maksma

Kui senini on inimesed harjunud kevaditi riigilt enamtasutud tulumaksu tagasi saama, siis astmeliselt tõusma hakkava tulumaksu korral tuleb mitme tööandja juures töötavatel või lisaks palgale muud tulu teenivatel inimestel üle 1200-eurose kuusissetuleku korral hakata 2019. aastast ilmselt tulumaksu juurde tasuma.

Pensionär. | FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

7. Arvutused: suurema sissetulekuga pensionärid saavad uuest aastast valusa hoobi

Uuest aastast rakenduvast tulumaksuvaba miinimumi järsust tõusust võidavad väikse ja keskmise sissetulekuga pensionärid vähe, suurema sissetulekuga pensionärid kaotavad suurelt, kirjutab sotsiaalpsühholoog Annika Tallo.

8. Hoiatus kõrgepalgalistele: ärge tehke avaldust maksuvaba tulu arvestamiseks

Maksuameti kinnitusel ei tasu neil, kelle brutopalk on 2100 eurot või rohkem, teha avaldust palgalt tulumaksuvaba osa arvestamiseks. On kaks varianti: 1. palu tööandjal arvestada maksuvabaks tuluks 0 eurot; 2. ära esita maksuvaba tulu avaldust.

McDonald´s | FOTO: Richard B. Levine/Levine-Roberts/Sipa USA

9. Läbi aegade suurim muudatus McDonalds`is võib tuua katastroofi

McDonalds`i plaan hakata kasutama Quarter Pounder burgerites värsket liha võib tuua kaasa toidukatastroofi bakterirünnaku näol, kardavad kiirtoiduketi frantsiisivõtjad.

10. Algab Eesti sajandi tee-ehitus

AS TREV-2 Grupp alustas augustis Kose–Ardu maanteelõigu neljarajaliseks ehitamist, mille maksumuseks küündib ligi 50,7 miljoni euroni.

11. Lahkus majandusteadlane ja poliitik Valve Kirsipuu

Lasnamäe Centrum. | FOTO: ERIK PROZES/PM/SCANPIX BALTICS

12. 11-aastase teeb miljonäriks Lasnamäe Centrum

Värskes Äripäeva Rikaste TOPis on 30-aastaseid ja nooremaid kokku 17, neist noorim on 485. kohal asuv 11-aastane Mirabel Summerfield, kel on osalus mitmes Tallinna kaubanduskeskuses.

13. Kõrgemäe äripartneriga kohtunud naine: teenisin vabalt 2000-3000 eurot kuus