Eestis ebaõnnestunud Šoti miljardär sai ka Poolas sule sappa

2018. aasta kevadel kaob Poola bussiturult Šoti miljardärile Brian Souterile kuuluv Polski Busi kaubamärk, see asendatakse Saksa bussifirma Flixbusi omaga, vahendab Poola uudisteportaal wirtualnemedia.pl. Sisuliselt tähendab see, et Saksa bussifirma Flixbus võtab Souteri ettevõtte üle ning Šoti ärimees väljub Poola turult.

Sellega kaasnevalt kaotavad töö Polski Busi kaubamärki hallanud Souter Holdings Poland palgal olnud klienditeenindajad, turundus- ja kommunikatsiooniinimesed. Mõnevõrra võib antud otsus mõjutada ka Polski Busi bussijuhte, kuigi suure osa neist läheb edasi Flixbusi palgale.

Polski Busi kaubamärk on kasutusel järgmise aasta aprillini, kuniks kaks bussifirmat suudavad oma klienditeeninduse ja piletimüügi süsteemid ühendama. Kõik senised Polski Busi sümboolikat kandvad bussid vahetatakse välja Flixbusi sümboolika ja värvide vastu.

Lisaks varustatakse ülevõtmise käigus senised Polski Busi bussid GPS saatjatega, veebi check-in seadmetega, uute navigatsiooniseadmetega bussijuhtidele ja teiste Flixbusi süsteemidega, mis jälgivad reisijate turvalisust kinni pidamist.

Ettevõtted andsid otsusest teada esmaspäeval toimunud pressikonverentsil, kus sammu presenteeriti kui strateegilist partnerlust, kus ettevõtted ühendavad oma müügi- ja turunduskanalid. «See samm võimaldab teistes Euroopa riikides tegutseva FlixBusi võrgustikku laiendada ka Poola,» märkis FlixBusi Poola tegevjuht Michał Leman.

Šoti ärimees Brian Souter püüdis alles hiljuti kanda kinnitada Eestis SuperBusi kaubamärgi all. Ettevõte suutis siinsel turul tegutseda napilt aasta, 2015. aasta teisest poolest kuni 2016. aasta juuli lõpuni.

Ettevõtte juht lootis raputada ka Eesti bussiturgu nii nagu ta seda on teinud Soomes, kus tema ettevõte tegutseb Onnibusi kaubamärgi all ja on suutnud korralikult konkurentidele kandadele asutada.

Küll aga võib ka seal tema tegevus peagi lõpule jõuda, kuivõrd juba mõnda aega on räägitud Souteri ettevõtte majanduslikest raskustest ka Soomes.