Tallinki müügikava on muutunud konkreetseks

Meediakompanii Acuris (endine Mergermarket Group) kirjutab, et jaanuari lõpus selgub, milline pakkuja läheb järgmisesse ettevõtte igakülgse hindamise (due diligence) faasi, sõnas üks allikas ühinemistele ja ülevõtmistele spetsialiseerunud meediaväljaandele. Indikatiivne pakkumine peaks tehtama eeldatavasti 25. või 26. jaanuaril.

Väljaande allikate sõnul pakub Tallink huvi nii finants- kui ka strateegilistele investoritele. Loogilisteks pakkujateks oleksid klassikalised infrastruktuuriettevõtetele spetsialiseerunud investeerimis- ja erakapitalifondid nagu Terra Firma, Arcus Infrastructure Partners ja First State Investments Londonis ning USA suur investeerimispank Morgan Stanley.

Allikate sõnul sarnaneb Tallinki müügiprotsess Saksa-Taani laevaoperaatori Scandlines omaga, mille omanik on Suurbritannia erakapitalifirma 3i. Selle tehingu dokumentatsioon saadetakse eeldatavasti välja jaanuaris ning tehingu viib läbi Rothschildi pank. Eeldatakse, et osa pakkujaid on mõlemal tehingul samad, samas kui Scandlinesi vara peetakse paremaks, sest ettevõte on erakapitalifondi käes olnud juba kümme aastat. Tallink on aga börsiettevõte. Samas on Tallinki eelis laevaäri tõus.

Tallinki suurim aktsionär on 38,03 protsendiga Infortar, mis kuulub Enn Pandile, Ain Hanschmidtile ja Kalev Järvelillele ning hulgale väikeaktsionäridele.

23,7 protsenti Tallinki aktsiatest kuulub Citigroupi süsteemis olevatele erakapitalifondiga seotud ettevõtetele Baltic Cruises Holding (BCH), Baltic Cruises Investment (BCI) ja Citigroup Venture Capital International Growth Partnership (CVCI).

Ülejäänu Tallinkist kuulub väikeaktsionäridele.

Juuli keskel saatis Tallink välja börsiteate, et hakkab kaardistama laevanduskompanii strateegilisi valikuid, mis kokkuvõttes tähendas seda, et Tallink on müüa.

Kuna ettevõte rohkem selgitusi ei andnud, jäi väikeinvestoritel üle spekuleerida, mis täpselt edasi saab. Võimalik oli mitu variant: oma osa müüb Infortar või müüvad oma osa Citigroupi ja selle erakapitalifondiga seotud ettevõtted ehk Baltic Cruises või müüvad mõlemad.

Kui Acurise eilne uudis on õige, siis on tõenäoline, et müüki läheb kogu Tallink ehk müüa tahavad nii Infortar kui ka Baltic Cruises. Sel juhul tuleb ilmselt ülevõtmispakkumine Tallinki kõikidele aktsiatele ning Tallink viiakse börsilt minema.

Novembri alguses ütles Infortari juht Ain Hanschmidt SEB finantsjuhtide konverentsil, et praegu on ettevõtete müügiks soodne aeg.

«Kui majanduskeskkonnast rääkida, siis oleme laineharjal. Need, kes soovivad ettevõtet müüa, peaksid seda tegema kohe,» ütles Hanschmidt. «Nelja aasta pärast turg enam nii soodne pole. Euroopa Keskpank hakkab vähendama raha juurdetrükki ning me ei tea, kuidas turg sellele reageerib,» lisas ta.

Tallinki aktsia hind reageeris eilsele spekulatsioonile enam kui viieprotsendilise tõusuga, 1,17 eurole. Nii kallis oli see väärtpaber viimati kümme aastat tagasi, 2007. aasta oktoobri alguses.

Tallinki turuväärtus on aktsia eilse sulgumishinna järgi 784 miljonit eurot. Kui Tallink müüaksegi, saab tehingu suurus olema ligi miljard eurot.