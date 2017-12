Tehnoloogiahiid muudab enda seksuaalse ahistamise pärast kohtusse kaebamise lihtsamaks

Microsofti president Brad Smith ütles, et selline vaigistamine aitab kaasa seksuaalse ahistamise suurendamisele, kuid ahistatud inimeste hääl peab olema kuulda, kirjutab BusinessInsider. «Väga lihtne on teha see viga, et hakata mõtlema, nagu meil ei võiks midagi sellist juhtuda,» nentis Smith.

Küsimus oli selles, et osade töötajate lepingus oli kirjas, et nad võivad selliste kaebustega pöörduda vaid arbitraažikohtusse. Seda on eelistanud paljud ettevõtted, kuna see on odavam viis vaidluste lahendamiseks kui nö päris kohus ning ühe olulise argumendina saab nii ka vältida avalikku tähelepanu.