EDETABEL Suurfirmad teenivad sekundiga eestlase kuupalga

Kujuta ette, et sa teeniksid igas sekundis ühe dollari. See tähendab, et minutiga oleksid jõukam 60 dollari võrra ja vaid ühe päevaga teeniksid 86 400 dollarit, kirjutab BusinessInsider.

Kuigi see tavalisele inimesele võib tunduda kohutavalt suure summana, on see paljude maailma suurfirmade jaoks vaid peenraha.

Allpool olevast tabelist näed, kui palju kasumit teenivad igas sekundis suurfirmad.